Revelan causa del deceso de las jovencitas estudiantes halladas en un motel de Durango

Dos jóvenes fueron localizadas sin vida en una habitación de un autohotel ubicado sobre la salida carretera a Mazatlán, durante la noche del lunes ; ambas fueron encontradas en suspensión y las autoridades iniciaron las investigaciones para determinar las circunstancias de sus muertes.

Tal como El Siglo de Durango informó, el hallazgo ocurrió alrededor de las 20:20 horas en la habitación 5 del motel Jardín. De acuerdo con las versiones extraoficiales, personal del establecimiento acudió a revisar el cuarto luego de que concluyera el tiempo contratado y los huéspedes no respondieran a las llamadas realizadas desde recepción.

El empleado que acudió al lugar abrió desde el exterior el acceso hacia la cochera de la habitación y observó que la puerta se encontraba entreabierta. Al aproximarse, se percató de que había un lazo atado a la perilla y alcanzó a observar los pies de una persona, por lo que salió del lugar y avisó al encargado del establecimiento, quien solicitó ayuda al número de emergencias.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal y posteriormente personal del Sistema Estatal de Emergencias Médicas. Los paramédicos revisaron a las dos mujeres y confirmaron que ya no presentaban signos vitales.

Las fallecidas fueron identificadas mediante documentos localizados sobre la cama como Frida Cecilia, de 20 años, y Diana Lucía, de 21 años; presumiblemente, eran estudiantes de la carrera de Enfermería . Las primeras indagatorias indicaron que ambas habían llegado al establecimiento aproximadamente a las 15:30 horas del mismo lunes a bordo de un taxi.

Durante la inspección inicial de la habitación, personal pericial apreció en los cuerpos lesiones a la altura del cuello compatibles con ahorcamiento, mientras que en el lugar fueron localizados dos lazos de ixtle.

De manera inicial, en la revisión del cuarto no fueron localizados otros indicios de violencia. Tampoco fue localizado algún recado póstumo en la habitación.