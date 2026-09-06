Fuerzan caja de valores de Walmart Durango y personal de vigilancia 'desaparece' del lugar

Un posible robo al interior de Walmart de Durango movilizó a las corporaciones de seguridad durante la madrugada de este domingo, luego de que se detectaron daños en el área donde el establecimiento mantiene sus valores.

El reporte se realizó aproximadamente a las 05:30 horas del 6 de septiembre, en la tienda ubicada sobre avenida Paseo del Mármol, cerca del bulevar Guadiana, en el fraccionamiento Loma Dorada, de la ciudad de Durango.

Según la información inicial, Luis acudió al establecimiento después de recibir un aviso relacionado con la activación de la alarma y, al llegar, detectó algunas irregularidades.

Una de las puertas de emergencia se encontraba abierta de adentro hacia afuera y, además, el personal encargado de la vigilancia no se encontraba en el sitio al momento de la revisión.

También fueron detectados daños en la puerta de madera que permite el acceso al área donde se encuentran los valores del establecimiento.

De manera preliminar, se estableció que la caja de valores habría sido forzada, aparentemente con un esmeril; sin embargo, al momento del reporte todavía no se había realizado una revisión completa, por lo que se desconocía si había dinero faltante y, en su caso, la cantidad.

Debido a las circunstancias encontradas y a la ausencia del personal de vigilancia, surgió la sospecha de una posible participación interna, versión que deberá ser investigada por las autoridades para establecer cómo ocurrieron los hechos y determinar responsabilidades.