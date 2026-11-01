Fuerzan puerta de vivienda en Valle Verde y roban pantallas, relojes y joyas

Un robo a casa habitación fue reportado durante la mañana del sábado 31 de octubre, en la colonia Valle Verde, de la ciudad de Durango, donde personas desconocidas ingresaron a un domicilio tras forzar la puerta principal y sustrajeron diversos objetos de valor.

El hecho fue reportado alrededor de las 10:30 horas, mediante una llamada al número de emergencias 911, en la que el propietario del inmueble solicitó la intervención de las corporaciones de seguridad, luego de descubrir que su vivienda había sido visitada por los amantes de lo ajeno.

De acuerdo con la información recabada, el robo ocurrió en una casa ubicada en la calle Cerrada de Las Marías, cerca del cruce con la calle De Los Helechos, en el asentamiento antes mencionado.

El afectado manifestó que, al revisar su domicilio, se percató de que la puerta de madera presentaba daños y había sido forzada, situación que permitió a los responsables ingresar al inmueble y apoderarse de distintas pertenencias.

Entre los objetos que fueron sustraídos se encuentran varias pantallas de televisión, relojes, joyas y otros artículos cuyo valor económico no fue precisado en el reporte inicial , por lo que se desconoce el monto total de lo robado.

Ante esta situación, se solicitó la presencia de elementos de seguridad para tomar conocimiento de los hechos y orientar al afectado sobre el procedimiento correspondiente para presentar su denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Durango, a fin de que se realicen las investigaciones para identificar a los responsables.