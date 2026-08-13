Fuerzan puerta de vivienda y se llevan 15 mil pesos en La Virgen

Una desagradable sorpresa se llevó una mujer al regresar a su domicilio, ubicado en la colonia La Virgen, en la ciudad de Durango, pues encontró la puerta forzada y el interior de la vivienda completamente desordenado.

El robo fue descubierto durante la tarde del miércoles 12 de agosto, alrededor de las 17:00 horas, en una casa ubicada sobre la calle Crisantemo, cerca del cruce con Gardenia.

Patricia, propietaria del inmueble, señaló que al llegar se percató de que la puerta presentaba daños , por lo que al ingresar comenzó a revisar las diferentes habitaciones y encontró varias de sus pertenencias tiradas.

En una primera revisión, la afectada detectó el faltante de aproximadamente 15 mil pesos en efectivo ; sin embargo, indicó que todavía debía realizar una inspección más detallada para establecer si los responsables se llevaron otros objetos de valor.

Ante lo ocurrido, se solicitó la presencia de las autoridades y se orientó a la propietaria para presentar la denuncia correspondiente, a fin de que se inicie la investigación para tratar de identificar a quien o quienes ingresaron a la vivienda.