Fuerzas federales aseguran bodegas en La Ferrería

Un par de bodegas y diversos bienes materiales fueron asegurados este miércoles en la localidad La Ferrería, en el municipio de Durango, durante un operativo encabezado por autoridades federales.

De acuerdo con los primeros datos recabados en el lugar, la acción fue realizada por personal de la Fiscalía General de la República (FGR), con apoyo de elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, en las inmediaciones del Palenque Las Palmas.

La información preliminar establece que el aseguramiento se llevó a cabo en dos bodegas ubicadas frente al referido inmueble, donde presuntamente se encontraban varios vehículos, algunos de ellos posiblemente relacionados con actividades ilícitas o con reporte de robo.

Durante la tarde se observó la presencia de unidades oficiales, así como de grúas que habrían sido requeridas para el traslado de los vehículos asegurados