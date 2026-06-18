Fuerzas federales intensifican operativos en la ciudad de Durango

Fuerzas federales mantuvieron actividad constante en Durango durante este miércoles 17 de junio; primero se informó sobre un decomiso de armas y vehículos en una vivienda de Las Huertas y, tras horas de esto, vecinos del fraccionamiento Lomas del Sahuatoba y otros puntos de la ciudad reportaron nuevas movilizaciones.

Según la información, elementos de la Guardia Nacional y Ejército Mexicano arribaron cerca de las 17:00 horas este lugar de Durango capital para llevar a cabo un operativo, el cual tendría como objetivo asegurar una finca ubicada en ese sitio.

A la par, en Los Remedios también se registró intensa moviliación de estos elementos para el cateo y aseguramiento de otras viviendas; así como en diversos puntos de la ciudad como colonia Guillermina, Real del Mezquital e incluso Praxedis, lugar donde ocurrió un enfrentamiento entre estos elementos y civiles armados.

No obstante, hasta el momento no hay mayores datos acerca de estas movilizaciones, por lo que se espera que en próximas horas autoridades den a conocer el resultado de esta actividad.

DECOMISOS

Asimismo, se informó que en la colonia La Huerta, en la ciudad de Durango, se logró el aseguramiento de armas de fuego, cartuchos, un vehículo y el inmueble, mientras que, en un inmueble del municipio de San Dimas, fueron localizados y asegurados 26 artefactos explosivos improvisados, además de 25 piezas de explosivos, 74 iniciadores, 200 metros de mecha detonante y tres kilogramos de pólvora.