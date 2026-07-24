Fuerzas federales resguardan gasolineras Petrolway en Durango; investigan presuntas irregularidades

Elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional mantienen bajo resguardo diversas estaciones de servicio de la empresa Petrolway, ubicadas en distintos puntos de la ciudad de Durango, como parte de un operativo federal cuya naturaleza aún no ha sido informada de manera oficial.

La presencia de personal armado y unidades federales en las gasolineras llamó la atención de automovilistas y vecinos durante el transcurso del día, mientras las autoridades restringían el acceso a determinadas áreas para llevar a cabo las diligencias correspondientes.

De acuerdo con información recabada, el despliegue forma parte de una investigación encabezada por instancias federales, aunque hasta el momento no se ha precisado el motivo de los aseguramientos ni el alcance de las acciones emprendidas.

Fuentes consultadas señalaron que las estaciones permanecen bajo custodia de efectivos de la Guardia Nacional y de la Defensa, en espera de que concluyan las inspecciones y procedimientos que forman parte de la indagatoria.

Se espera que en las próximas horas las autoridades federales emitan un comunicado oficial para dar a conocer los resultados obtenidos durante el operativo, así como la información relacionada con los aseguramientos realizados.

Hasta el momento de la elaboración de esta nota informativa no se habían reportado personas detenidas ni se había confirmado el tipo de irregularidades que son investigadas, por lo que las pesquisas continúan bajo la conducción de las autoridades competentes.