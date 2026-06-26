Fundación ayuda a familias duranguense para que puedan reencontrarse con sus seres queridos en EU

Con el objetivo de reunir a padres y madres con sus hijos, a los que desde hace años no han podido ver porque migraron a los Estados Unidos, la Fundación Jalisco USA apoya a duranguenses a través del programa “Reuniendo familias”.

“Este programa ya tiene en Durango casi dos años, este es el segundo grupo, para reencontrarse padres e hijos después de muchos años, hermanos, familias que no se conocen”, explicó la coordinadora de dicha Fundación, Alejandra Brambila.

Expuso que en estos dos años ha habido historias muy conmovedoras de reencuentros como el de una mujer que tenía 35 años sin ver a su hijo , “el reencuentro fue tan emotivo, se vistieron igual, ella se quedó un mes y regresó. Tenemos casos hermosos de aquí de Durango”, indicó.

Y es que, la separación familiar es algo que afecta emocionalmente a todos. “Llegan personas mayores que con lágrimas en los ojos nos dicen que lo único que piden es volver a ver a un hijo”.

Expuso que la Fundación se constituyó en California, por lo que se rige por leyes estadounidenses, cuenta con el acompañamiento de 22 abogados y se mantienen en constante actualización en materia consular.

Explicó que en ocasiones hay mitos en torno a los trámites, pero en realidad no es complicado cuando se actúa con profesionalismo, con fines humanitarios y cuando se mantiene una actualización constante para poder asesorar a las personas.