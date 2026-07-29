Fundadora de colectivo de buscadoras de Durango denuncia hackeo de su celular en Sinaloa

La fundadora del colectivo duranguense Buscando Emilios dio a conocer que su teléfono celular fue hackeado en su estancia en Sinaloa, lo que vulnera su seguridad personal y pone en riesgo la información que podría ser utilizada de manera indebida.

Carmen Soto Valle inició la búsqueda de su hermano, Pedro Emilio Salazar Valle, hace más de 18 años, un duranguense desaparecido en Sinaloa.

De acuerdo con los hechos que reportó, fue el pasado 25 de julio, aproximadamente a las 17:30 horas, cuando su teléfono celular fue objeto de un acceso ilícito y no autorizado, vulnerando su seguridad.

Soto Valles señaló que, con la información que ha podido obtener, el acceso indebido se realizó desde una computadora de la marca Acer, vinculada con la plataforma denominada "Buscando Emilios".

"Como consecuencia de este acto, se ha visto comprometida mi privacidad, así como la integridad y confidencialidad de la información contenida en mi dispositivo, incluyendo datos sensibles correspondientes a las familias que forman parte de 'Buscando Emilios'", escribió en las redes sociales del colectivo.

Expuso que, con este hackeo, existe el riesgo de un uso indebido, difusión o manipulación de la información , lo que podría generar daños de carácter personal, moral o patrimonial.