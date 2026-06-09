Gabinete de Seguridad confirma detenido y revela arsenal asegurado en anillo periférico de Durango

El estado de Durango mantiene movilización de fuerzas federales en distintos puntos, sobre todo en la capital, en donde este lunes 8 de junio se aseguró un arsenal y una camioneta sobre el anillo periférico, así como un detenido.

Aunque la información preliminar del mediodía solo mencionaba un par de armas largas y lanzagranadas, este martes el Gabiente de Seguridad Federal emitió un comunicado revelando el resultado de la acción.

Los hechos ocurrieron cerca de las 12:30 horas, cuando elementos de la Guardia Nacional y Ejército Mexicano le realizaron el alto a un conductor que viajaba a bordo de una Suburban blanca, sin embargo, se dio a la fuga y esto derivó en una persecución por la zona.

Este terminó cerca del anillo periférico y tras revisar el vehículo, se encontró armamento, equipo táctico y otras objetos.

De acuerdo al reporte oficial, el hombre transportaba al interior de la camioneta:

5 armas largas

3 armas cortas

3 aditamentos lanzagranadas

12 granadas

46 cargadores

1,091 cartuchos

4 chalecos tácticos

5 placas balísticas

5 fornituras

Además, se informó que el conductor fue detenido, sin que se revelara su identidad.

Tanto él como el arsenal fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) con sede en Durango.