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Gabinete de Seguridad confirma detenido y revela arsenal asegurado en anillo periférico de Durango

El hecho ocurrió cerca del mediodía del 8 de junio, cuando el conductor intentó darse a la fuga tras una revisión.

Gabinete de Seguridad confirma detenido y revela arsenal asegurado en anillo periférico de Durango

Gabinete de Seguridad confirma detenido y revela arsenal asegurado en anillo periférico de Durango

REDACCIÓN WEB
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El estado de Durango mantiene movilización de fuerzas federales en distintos puntos, sobre todo en la capital, en donde este lunes 8 de junio se aseguró un arsenal y una camioneta sobre el anillo periférico, así como un detenido. 

Aunque la información preliminar del mediodía solo mencionaba un par de armas largas y lanzagranadas, este martes el Gabiente de Seguridad Federal emitió un comunicado revelando el resultado de la acción.

Los hechos ocurrieron cerca de las 12:30 horas, cuando elementos de la Guardia Nacional y Ejército Mexicano le realizaron el alto a un conductor que viajaba a bordo de una Suburban blanca, sin embargo, se dio a la fuga y esto derivó en una persecución por la zona. 

Este terminó cerca del anillo periférico y tras revisar el vehículo, se encontró armamento, equipo táctico y otras objetos. 

De acuerdo al reporte oficial, el hombre transportaba al interior de la camioneta:


    

  • 5 armas largas 
    • 

  • 3 armas cortas 
    • 

  • 3 aditamentos lanzagranadas
    • 

  • 12 granadas 
    • 

  • 46 cargadores 
    • 

  • 1,091 cartuchos 
    • 

  • 4 chalecos tácticos 
    • 

  • 5 placas balísticas 
    • 

  • 5 fornituras 
    • 



Además, se informó que el conductor fue detenido, sin que se revelara su identidad. 


Tanto él como el arsenal fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) con sede en Durango. 




               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: operativo Durango detención armas largas anillo, armas, arsenal, conductor

               

                
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