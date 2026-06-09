Gabinete de Seguridad confirma detenido y revela arsenal asegurado en anillo periférico de Durango
El estado de Durango mantiene movilización de fuerzas federales en distintos puntos, sobre todo en la capital, en donde este lunes 8 de junio se aseguró un arsenal y una camioneta sobre el anillo periférico, así como un detenido.
Aunque la información preliminar del mediodía solo mencionaba un par de armas largas y lanzagranadas, este martes el Gabiente de Seguridad Federal emitió un comunicado revelando el resultado de la acción.
Los hechos ocurrieron cerca de las 12:30 horas, cuando elementos de la Guardia Nacional y Ejército Mexicano le realizaron el alto a un conductor que viajaba a bordo de una Suburban blanca, sin embargo, se dio a la fuga y esto derivó en una persecución por la zona.
Este terminó cerca del anillo periférico y tras revisar el vehículo, se encontró armamento, equipo táctico y otras objetos.
De acuerdo al reporte oficial, el hombre transportaba al interior de la camioneta:
- 5 armas largas
- 3 armas cortas
- 3 aditamentos lanzagranadas
- 12 granadas
- 46 cargadores
- 1,091 cartuchos
- 4 chalecos tácticos
- 5 placas balísticas
- 5 fornituras
Además, se informó que el conductor fue detenido, sin que se revelara su identidad.
Tanto él como el arsenal fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) con sede en Durango.