Informan captura de 'El Ciego', presunto integrante de 'Los Rusos' del Cártel de Sinaloa

El Gabinete de Seguridad informó este jueves la captura de Víctor Alfonso Martínez Barraza, alias 'El Ciego', identificado como líder de una facción criminal vinculada con 'Los Rusos', que es grupo relacionado con el Cartel de Sinaloa.

Detalló que Martínez Barraza, señalado como encargado de la distribución y comercialización de narc óticos, además de estar relacionado con homicidios y amenazas contra fuerzas de seguridad , fue arrestado en Mexicali, Baja California.

El operativo para capturarlo contó con la participaron de las Secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Defensa Nacional y Marina, así como la Guardia Nacional, la Fiscalía General de Baja California y la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC).

"El Ciego" tenía orden de aprehensión por homicidio

La información oficial señala que la detención fue resultado de labores de investigación e inteligencia que permitieron identificar la zona de movilidad del sospechoso y, tras corroborar su identidad, proceder a su arresto.

Fuentes federales informaron a un medio de comunicación que Víctor Alfonso Martínez Barraza, de 26 años de edad, cuenta con una orden de aprehensión por homicidio calificado con ventaja.

"El Ciego" había sido detenido en julio de 2025 en el Valle de Mexicali, junto con otras cuatro personas y en posesión de distintas cantidades de droga, aunque posteriormente recuperó la libertad al no haber entonces órdenes de detención pendientes .

Además, autoridades estatales lo habían relacionado con amenazas contra agentes de la FESC, a quienes presuntamente envió una bolsa de pan dulce acompañada de un mensaje intimidatorio.

Fotos: Gabinete de Seguridad y FESC

Estados Unidos emitió alerta de seguridad por amenaza de "Los Rusos"

Esta detención se registra menos de un mes después de que Estados Unidos emitiera, el 25 de agosto, una alerta de seguridad por una posible amenaza en Mexicali y suspendiera temporalmente los viajes de su personal gubernamental a esa ciudad fronteriza.

En ese entonces, fuentes de seguridad y medios locales atribuyeron la amenaza a "Los Rusos" y señalaron que estaría relacionada con un posible ataque contra instalaciones de la Policía Municipal y de la Fiscalía General de la República (FGR).

El Gobierno mexicano aseguró posteriormente que, tras intercambiar información con autoridades estadounidenses, no había identificado un riesgo específico o inminente para la población, aunque reforzó la vigilancia en la zona.

¿Quiénes son "Los Rusos"?