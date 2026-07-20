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Gabinete de Seguridad informa la captura del 'M4' y nueve personas más

Los elementos federales capturaron al "M4" tras llevar a cabo siete cateos.

Gabinete de Seguridad informa la captura del 'M4' y nueve personas más

Gabinete de Seguridad informa la captura del 'M4' y nueve personas más

REDACCIÓN WEB-AGENCIAS
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Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, informó la captura de José Guadalupe Ahumada Villegas "M4", identificado como un operador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), tras la captura de "El Jardinero".

Detuvieron a 9 personas más

Además del "M4" fueron detenidas nueve personas más, luego de que los elementos del gabinete de Seguridad llevaran a cabo siete cateos en Nayarit; los detenidos están vinculados a una célula del grupo criminal que operaba en Nayarit, Puebla y Tlaxcala.

De acuerdo con la información emitida por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, la organización está relacionada con secuestro, extorsión, homicidios, narcotráfico, tráfico de armas, robo a transporte de carga y robo de hidrocarburos.

Aseguran armas, droga y vehículos

En la operación se aseguraron armas, droga, vehículos, teléfonos celulares y diversa documentación, y se llevó a cabo mediante los trabajos de inteligencia e investigación, ejecutada por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Fiscalía General de la República.



               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: SSPC M4 José Guadalupe Ahumada Villegas GABINETE DE SEGURIDAD Seguridad, armas,, Ciudadana,, Secretaría

               

                
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