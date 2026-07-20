Gabinete de Seguridad informa la captura del 'M4' y nueve personas más
Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, informó la captura de José Guadalupe Ahumada Villegas "M4", identificado como un operador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), tras la captura de "El Jardinero".
Detuvieron a 9 personas más
Además del "M4" fueron detenidas nueve personas más, luego de que los elementos del gabinete de Seguridad llevaran a cabo siete cateos en Nayarit; los detenidos están vinculados a una célula del grupo criminal que operaba en Nayarit, Puebla y Tlaxcala.
De acuerdo con la información emitida por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, la organización está relacionada con secuestro, extorsión, homicidios, narcotráfico, tráfico de armas, robo a transporte de carga y robo de hidrocarburos.
Aseguran armas, droga y vehículos
En la operación se aseguraron armas, droga, vehículos, teléfonos celulares y diversa documentación, y se llevó a cabo mediante los trabajos de inteligencia e investigación, ejecutada por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Fiscalía General de la República.