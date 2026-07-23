Ganadero denuncia que amenazas y presiones para controlar venta de ganado regresaron a Durango

Manuel Núñez Carrillo, director de la empresa Pa’Lante México, denunció que durante el último mes reaparecieron las amenazas contra productores de Durango para impedirles venderle ganado, pese a la intervención anunciada por autoridades estatales y federales desde octubre de 2025.

El empresario retomó el caso durante una entrevista transmitida este jueves 23 de julio en el programa El War Room, de Código Magenta, dedicado a analizar la situación de seguridad en Zacatecas y Durango.

Núñez Carrillo aseguró que hombres armados han visitado a personas que comercializan ganado con su empresa para advertirles que ya no pueden mantener operaciones con él.

“En el último mes han ido a visitar gente que me vende ganado en estos municipios de Durango para amenazarlos y decirles que ya no me pueden vender. Lo siguen haciendo”, declaró.

Denuncia retenciones y presunta participación policial

El ganadero afirmó que transportistas también han sido interceptados cuando trasladan becerros y que, en uno de los casos de los que tuvo conocimiento, se habrían exigido 50 mil pesos para devolver los animales.

También denunció posibles actos de colaboración entre policías municipales y las personas señaladas por ejercer las presiones.

Como ejemplo, relató que un camión relacionado con su empresa fue retenido durante aproximadamente tres horas por elementos municipales de Súchil. Mientras la unidad permanecía detenida, sostuvo, el productor que había vendido los animales recibió una llamada para advertirle que sería la última ocasión en que le permitirían comercializar con Pa’Lante.

Según su versión, fue necesario comunicarse con la Secretaría de Gobernación para que autoridades federales intervinieran y el vehículo pudiera continuar su recorrido.

Núñez Carrillo señaló que una situación semejante ocurrió en Mezquital, donde policías municipales supuestamente fotografiaron el ganado, al conductor y su licencia de manejo.

El empresario dijo haber reportado lo sucedido en tiempo real mediante mensajes de WhatsApp enviados a funcionarios. Sin embargo, aseguró que posteriormente esos mismos mensajes llegaron a personas presuntamente relacionadas con el grupo denunciado.

“Eso quiere decir que hay cierta colusión”, sostuvo durante la conversación. Los señalamientos sobre la actuación de policías municipales corresponden al testimonio del entrevistado y hasta ahora no se ha informado públicamente sobre una investigación que los confirme.

El problema había sido atendido en 2025

El caso fue documentado por El Siglo de Durango en octubre de 2025, cuando Pa’Lante denunció amenazas, boicot comercial y un intento de acaparar la compraventa de ganado en municipios como Nuevo Ideal, Vicente Guerrero, Súchil, Villa Unión y Nombre de Dios.

Tras hacerse pública la denuncia, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal y la Secretaría de Agricultura federal establecieron contacto con Núñez Carrillo. Posteriormente, la Secretaría de Seguridad Pública estatal sostuvo una reunión con el empresario y ofreció garantizar el libre mercado ganadero en Durango.

El gobernador Esteban Villegas Villarreal declaró entonces que no permitiría la monopolización ilegal de esta actividad y que se protegería al sector “con toda la fuerza de la ley”.

Núñez Carrillo reconoció que después de aquella intervención pudieron trabajar con normalidad durante varios meses, pero afirmó que las presiones comenzaron nuevamente hace aproximadamente un mes.

En la entrevista señaló de manera directa a Jesús Félix Madueño y pidió al gobernador atender otra vez el caso. Asimismo, mencionó a José Gabriel Fernández Olís, presidente de una asociación ganadera de Poanas, a quien acusó de recibir ganado dentro del esquema denunciado.

El episodio fue publicado este jueves por Código Magenta.