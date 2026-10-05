Ganzos Salvajes lidera la tabla general; así marchan las categorías del Torneo ADUBO 2026

El Torneo de la Asociación Duranguense de Boliche 2026 continúa avanzando y, después de 14 fechas de actividad, las clasificaciones comienzan a tomar forma tanto en la competencia por equipos como en las categorías individuales.

Ganzos Salvajes toma la cima por equipos

En la clasificación general, Ganzos Salvajes aparece en el primer puesto con 60 puntos y un promedio de 197.40, una ventaja de tres unidades respecto a sus dos perseguidores más cercanos.

Chuz'Arte se encuentra en la segunda posición con 57 puntos y promedio de 194.75, mientras que Centro Motriz Vizcaya completa los tres primeros lugares con los mismos 57 puntos, aunque con promedio de 192.62.

La competencia permanece cerrada detrás de ellos, pues Mana-Tatich y Wild Geese cuentan con 50 unidades , mientras que ADUBO marcha con 49; sin embargo, el grupo que ocupa los tres primeros lugares ha conseguido abrir una pequeña brecha en la lucha por los puestos de privilegio.

Lamadrid manda en Primera Fuerza

Dentro de la categoría Individual Primera Fuerza, Ramón Lamadrid ocupa la primera posición con promedio de 205.58, siendo uno de los jugadores que actualmente supera la barrera de los 200. Muy cerca aparece Robbie Alba Alcalde, segundo con 204.92, mientras que Isaac Fuentes Hernández completa el podio provisional con promedio de 199.64.

La diferencia entre los dos primeros es mínima, por lo que las próximas jornadas podrían provocar movimientos importantes en la parte alta. Fuentes Hernández, por su parte, permanece cerca de ambos y mantiene abierta la pelea dentro de la Primera Fuerza.

Miguel Reyes encabeza la Segunda Fuerza

En la Individual Segunda Fuerza, Miguel Reyes se ha colocado al frente con promedio de 200.59 . El segundo sitio pertenece a Leo Rodríguez, quien registra 188.83, mientras que Rafa Sánchez ocupa la tercera plaza con 183.31.

De esta manera, Ganzos Salvajes, Ramón Lamadrid y Miguel Reyes aparecen como los líderes de las principales clasificaciones del torneo, mientras la temporada entra en una etapa en la que cada jornada tendrá mayor peso para definir las posiciones rumbo al cierre de la competencia.