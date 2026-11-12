Garantiza Sheinbaum comicios de 2027

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que las elecciones intermedias de 2027 están garantizadas en el aspecto presupuestario, pese al recorte de 6 mil millones de pesos al Instituto Nacional Electoral (INE), aprobado por la Cámara de Diputados.

"Consideramos que desde nuestro punto de vista las elecciones están garantizadas para el 27, presupuestalmente", afirmó la mandataria durante su conferencia de prensa matutina, horas después de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el próximo año.

Sheinbaum sostuvo que el ente electoral dispondrá de unos 36 mil millones de pesos, una cantidad que consideró suficiente para organizar los comicios y similar, teniendo en cuenta la inflación, a los recursos de las elecciones presidenciales de 2024.

"El INE se queda con 36 mil millones más o menos, que es un presupuesto pues importante y muy similar al que tuvo, si consideramos la inflación el INE en el 2024", afirmó.