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García Harfuch confirma detención de Isai 'N', sobrino de 'El Chapo' Guzmán

El secretario señaló que el arresto derivó de trabajos de inteligencia militar central.

Fotos: SSPC y Redes Sociales

Fotos: SSPC y Redes Sociales

REDACCIÓN WEB
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El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó este martes 26 de mayo sobre la detención de sobrino de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.

A través de sus redes sociales, el funcionario señaló que dicho arresto derivó de trabajos de inteligencia militar central de la Secretaría de la Defensa Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la República, a través de la Agencia de Investigación Criminal, la Guardia Nacional e instituciones del Gabinete de Seguridad.

¿Quién es el sobrino de 'El Chapo' Guzmán que fue detenido?

Las autoridades federales dieron a conocer que se trata de Isai "N", quien fue detenido en Nogales, Sonora, y que es identificado como sobrino de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.

De igual forma, el secretario Omar García Harfuch detalló que el detenido cuenta con orden de extradición.


Foto: SSPC 
Foto: SSPC 


Catean inmueble vinculado a un grupo delictivo


El funcionario informó también que en Tapachula, Chiapas, se cumplimentó una orden de cateo en un inmueble vinculado a un grupo delictivo, donde se aseguraron 687 kilogramos de cocaína, 151 armas de fuego, 363 cargadores y 18 granadas.


Foto: SSPC 
Foto: SSPC 


También se aseguraron dos tractocamiones, tres cajas de carga cerradas y nueve contenedores.


Este aseguramiento ocurrió como parte del seguimiento a líneas de investigación, con lo que se identificó un inmueble que operaba bajo fachada de una pensión de vehículos de carga.


Foto: SSPC 
Foto: SSPC 


Sheinbaum defiende estrategia de seguridad


La detención de este 26 de mayo ocurre en momentos en que la Administración de Claudia Sheinbaum defiende una estrategia de seguridad basada en investigación, coordinación interinstitucional y despliegue territorial; mientras organizaciones civiles advierten que la violencia persiste en varios estados del país y Estados Unidos ejerce presión por resultados en la lucha contra estas bandas criminales. 


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: SSPC ISAI sobrino, SSPC, detención, García

               

                
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