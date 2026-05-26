García Harfuch confirma detención de Isai 'N', sobrino de 'El Chapo' Guzmán

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó este martes 26 de mayo sobre la detención de sobrino de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.

A través de sus redes sociales, el funcionario señaló que dicho arresto derivó de trabajos de inteligencia militar central de la Secretaría de la Defensa Nacional , en coordinación con la Fiscalía General de la República, a través de la Agencia de Investigación Criminal, la Guardia Nacional e instituciones del Gabinete de Seguridad.

¿Quién es el sobrino de 'El Chapo' Guzmán que fue detenido?

Las autoridades federales dieron a conocer que se trata de Isai "N", quien fue detenido en Nogales, Sonora, y que es identificado como sobrino de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.

De igual forma, el secretario Omar García Harfuch detalló que el detenido cuenta con orden de extradición.

Foto: SSPC

Catean inmueble vinculado a un grupo delictivo

El funcionario informó también que en Tapachula, Chiapas, se cumplimentó una orden de cateo en un inmueble vinculado a un grupo delictivo, donde se aseguraron 687 kilogramos de cocaína, 151 armas de fuego, 363 cargadores y 18 granadas.

Foto: SSPC

También se aseguraron dos tractocamiones, tres cajas de carga cerradas y nueve contenedores.

Este aseguramiento ocurrió como parte del seguimiento a líneas de investigación, con lo que se identificó un inmueble que operaba bajo fachada de una pensión de vehículos de carga.

Foto: SSPC

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