La Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas Licuado y Empresas Conexas (AMEXGAS) solicitó al Gobierno de México actualizar el margen operativo considerado en la regulación de precios máximos del Gas LP, al señalar que existe una diferencia de 79 centavos por kilogramo, equivalente a un rezago aproximado del 13%.

A través de un posicionamiento dirigido a la Secretaría de Energía y a la Comisión Nacional de Energía, el organismo advirtió que esta situación limita los recursos de las empresas distribuidoras para mantener sus unidades, renovar equipos y garantizar el suministro del combustible en hogares y negocios.

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De acuerdo con AMEXGAS, durante la semana del 8 al 14 de noviembre de 2026, el margen operativo se ubicó en 5.27 pesos por kilogramo, mientras que el correspondiente a 2026, conforme a la metodología establecida en el Acuerdo de Precios Máximos, es de 6.06 pesos.

La diferencia representa 79 centavos por kilogramo, aproximadamente un 13% por debajo del margen de referencia.

¿Por qué las gaseras piden actualizar el margen operativo?

AMEXGAS explicó que el margen operativo no representa la utilidad neta de las empresas, sino los recursos destinados a cubrir gastos necesarios para mantener la distribución del combustible.

Entre estos conceptos se encuentran los salarios y prestaciones de los trabajadores, la adquisición de combustible para las unidades de reparto, el mantenimiento y reposición de equipos, así como el pago de seguros.

El organismo señaló que mantener este margen actualizado permitiría conservar los cilindros y vehículos en condiciones seguras, además de sostener las rutas de distribución, particularmente en localidades alejadas donde los volúmenes de entrega son menores.

También advirtió que cuando aumenta el costo del Gas LP y ese incremento no se refleja en la misma proporción en el precio máximo de venta, disminuye la capacidad de las empresas para destinar recursos al mantenimiento de su infraestructura.

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¿Qué solicita AMEXGAS al Gobierno de México?

Ante este panorama, la asociación pidió revisar la metodología utilizada para determinar los precios máximos del combustible, incluidos los costos de adquisición, flete y diferencias regionales.

Entre sus principales solicitudes a las autoridades se encuentran:

Revisar la actualización del margen operativo por inflación y establecer un mecanismo para atender los desfases documentados por el sector.

Transparentar los parámetros utilizados para calcular el margen, los costos de flete y los ajustes regionales, con criterios y fechas de revisión definidos.

AMEXGAS sostuvo que cualquier modificación debe sustentarse en costos verificables y considerar los efectos que tendría sobre el precio final para los consumidores.

Por su parte, las empresas distribuidoras manifestaron su compromiso de respetar los precios máximos vigentes y destinar los recursos que pudieran recuperarse al reparto eficiente del Gas LP.

Finalmente, la asociación expresó su disposición a mantener el diálogo con las autoridades y señaló que preservar las condiciones operativas del sector es necesario para continuar llevando el combustible a los hogares y negocios del país.