¿Cuánto gas le cabe a tu tanque estacionario? Así puedes calcularlo y evitar que te surtan de menos

Conocer la capacidad real de un tanque estacionario permite calcular cuántos litros de gas LP puede recibir y llevar un mejor control de cada carga. Sin embargo, para hacer correctamente la operación no basta con saber si el tanque es “de 120, 180 o 300 litros”.

El dato que debe utilizarse se encuentra en la placa metálica colocada por el fabricante. Ahí aparecerá como “capacidad nominal” y puede ser diferente al número correspondiente al modelo comercial.

Por ejemplo, un tanque identificado como modelo de 300 litros puede señalar en su placa una capacidad nominal de 287 litros. En ese caso, todos los cálculos deberán realizarse con 287 y no con 300.

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¿Cómo calcular el llenado máximo?

Por seguridad, los tanques estacionarios no deben llenarse por encima del 85 por ciento de su capacidad nominal. Para conocer cuántos litros representa ese límite, se utiliza esta fórmula:

Capacidad nominal × 0.85 = llenado máximo

En el ejemplo del tanque cuya placa indica 287 litros:

287 × 0.85 = 243.95 litros

Esto significa que, si estuviera completamente vacío, podría recibir aproximadamente 244 litros para llegar al 85 por ciento. La cantidad puede variar entre tanques, incluso si comercialmente corresponden al mismo modelo; por eso siempre se debe revisar la placa.

¿Cuántos litros debes pedir si todavía tiene gas?

Primero observa qué porcentaje marca el indicador antes de la carga. Después, resta ese nivel al porcentaje al que deseas llegar.

Si el tanque de 287 litros está al 20 por ciento y se quiere llevar al 85, deberán cubrirse 65 puntos porcentuales:

287 × 65 ÷ 100 = 186.55 litros

En ese supuesto, se deberían solicitar aproximadamente 187 litros y no los casi 244 que recibiría estando vacío.

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¿Cómo estimar cuánto gas fue suministrado?

Cada punto porcentual del indicador equivale al uno por ciento de la capacidad nominal. En un tanque de 287 litros, cada punto representa:

287 ÷ 100 = 2.87 litros

Si antes de la carga marcaba 20 por ciento y después llegó al 70, aumentó 50 puntos. Entonces, la estimación sería:

2.87 × 50 = 143.5 litros recibidos

Es recomendable fotografiar el indicador antes y después del suministro, además de solicitar el comprobante con los litros cobrados y los datos del proveedor.

Debe considerarse que el medidor funciona mediante un flotador y ofrece una lectura aproximada. Una pequeña diferencia no necesariamente demuestra que se entregaron litros incompletos; pero si la variación es considerable o se repite, se pueden conservar las evidencias y presentar una queja ante Profeco.

Finalmente, cualquier instalación, purga o manipulación de válvulas debe ser realizada por personal capacitado, debido al riesgo de fuga, incendio o explosión.