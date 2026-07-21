¿Se dañaron tus aparatos por una falla eléctrica? Así puedes reclamar ante la CFE

Una presunta sobrecarga eléctrica habría dejado daños en refrigeradores, pantallas, ventiladores, microondas, consolas y otros aparatos en viviendas y comercios de la calle Rosa Castilla, detrás de Al Súper Ojo de Agua, en la ciudad de Durango.

Los afectados señalaron que el suministro no se interrumpió completamente, por lo que algunos advirtieron el problema hasta que sus equipos comenzaron a emitir humo, producir chispas o dejaron de funcionar. Ante situaciones como esta, los usuarios pueden presentar ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE) una reclamación por daños.

También te puede interesar: ¡Alerta por fraude! Falsos trabajadores de CFE llegan a casas con amenazas de multa

¿Cómo iniciar el trámite?

El primer paso es reportar inmediatamente la falla al número 071 y solicitar un folio. También puede notificarse mediante la aplicación CFE Contigo o los canales digitales de la empresa; sin embargo, la reclamación por los aparatos debe formalizarse en un Centro de Atención a Clientes.

La propia CFE señala que el usuario debe llamar previamente al 071 para agendar una cita. El trámite es gratuito y deberá realizarlo el titular del contrato o una persona autorizada.

En el módulo se entregará el formato de “Solicitud de indemnización por daños en aparatos eléctricos”, en el que deberán anotarse la fecha y hora aproximada de la falla, la causa que se presume —como apagón, variación de voltaje o sobrecarga— y la relación de equipos afectados.

¿Qué documentos se necesitan?

Es recomendable presentar:

Identificación oficial vigente del titular.

Recibo de luz o número de servicio.

Relación detallada de los aparatos dañados.

Folio del reporte realizado al 071.

Facturas, notas de compra o documentos que permitan acreditar la propiedad y el valor de los equipos.

Fotografías, videos, diagnósticos técnicos y cualquier evidencia de la falla.

La solicitud debe presentarse dentro de los 30 días posteriores al incidente. Además, el contrato deberá estar vigente y el servicio al corriente en sus pagos.

IA

También te puede interesar: ¿Cuáles son las 5 multas más comunes que te puede aplicar la CFE en tu casa?

CFE determinará si procede el pago

Después de recibir la reclamación, personal técnico podrá visitar el domicilio para revisar la instalación y los aparatos. Con esa inspección se elaborará un dictamen para determinar si los daños fueron ocasionados por una falla atribuible a la red eléctrica o por problemas en la instalación interna del inmueble.

Por ello, se recomienda no reparar, desechar ni manipular los equipos antes de la revisión. También es importante conservar todos los folios y solicitar una copia sellada de la reclamación.

Si CFE rechaza la indemnización o no responde, el usuario puede presentar una queja ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), acompañada de la documentación y evidencias reunidas.