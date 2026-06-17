Gasolina Premium ya supera los 29 pesos en algunas estaciones de servicio, señala Onexpo Durango

El tope máximo que se estableció en el precio de la gasolina Magna y el diesel ha permitido una estabilidad, sin embargo, la gasolina Premium ya cuesta mucho más, lo que afecta a quienes tienen que comprarla por las características de sus vehículos.

“En acuerdo con el Gobierno Federal se estableció un precio máximo de 24 pesos en la gasolina Magna. Dada después la situación de las diferencias entre Estados Unidos e Irán, nos impactó también fuertemente en el diesel”, informó el presidente de la Onexpo Durango, Fernando Favila Arrieta.

Recordó que la gasolina Premium ha estado fuera de estos acuerdos, por lo que su costo se mantiene en aumento y ya supera los 29 pesos en algunas estaciones de servicio. “Sí vemos un diferencial importante entre la gasolina premium de 91 octanos, a la de 87 octanos que es la que conocemos comúnmente como gasolina verde”, declaró.

Sin embargo, hay automóviles que requieren gasolina de mayor octanaje . “Sí ha sido un reto, creo que la mayoría de los usuarios que están utilizando ese tipo de gasolinas tienen alguna situación vehicular sobre todo en el tema de testigos, de los sensores y esa parte, o el tema de combustión, que sí pudiera tener alguna consecuencia dentro del funcionamiento del motor”, mencionó.

Por lo que reiteró que varios vehículos nuevos requieren este tipo de gasolina.