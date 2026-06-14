Gaspi, estrella argentina de YouTube, también murió en accidente de helicóptero en Río de Janeiro

La comunidad digital latinoamericana amaneció hoy sacudida por la confirmación de la muerte del youtuber argentino Gaspar Prim Díaz, conocido mundialmente como Gaspi, quien falleció en un accidente aéreo en Río de Janeiro, Brasil. El creador de contenido, de 23 años, viajaba a bordo de uno de los dos helicópteros que colisionaron en pleno vuelo sobre la zona de Recreio dos Bandeirantes, en el oeste de la ciudad, un siniestro que dejó seis víctimas fatales y ningún sobreviviente.

¿Qué fue lo que sucedió?

De acuerdo con los reportes difundidos este domingo, el choque entre ambas aeronaves ocurrió durante la mañana y provocó la caída inmediata de los helicópteros, uno de los cuales impactó contra un concesionario de vehículos, generando un incendio de gran magnitud. Entre las víctimas también se encontraban el cantante estadounidense Oliver Tree, el productor musical brasileño Lucas Brito Chaves (Lucas Frota) y el director argentino de videoclips Lucas Vignale. Las autoridades brasileñas mantienen abierta la investigación para determinar las causas exactas de la colisión.

Gaspi había sido visto por última vez en actividades vinculadas a sus proyectos de contenido, en un periodo de alta exposición tras consolidarse como una de las figuras más influyentes del ecosistema digital latinoamericano. Su estilo, marcado por el humor irreverente, las entrevistas callejeras y su característico saludo “buenass”, lo había convertido en un referente regional, acumulando millones de seguidores y participando en eventos de gran alcance como La Velada del Año V.

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Streamers y youtubers despiden a Gaspi

La noticia de su muerte generó una reacción inmediata en redes sociales. Creadores como Ibai Llanos, Jordi Wild y otras figuras del streaming expresaron su conmoción y enviaron mensajes de condolencia a la familia del joven argentino. Miles de seguidores replicaron homenajes, clips y recuerdos que evidencian el impacto cultural que Gaspi había alcanzado en apenas unos años de carrera.

Mientras las autoridades continúan con las pericias técnicas del accidente, la comunidad digital enfrenta la pérdida de una de sus voces más singulares. Gaspi, cuya carrera combinó provocación, humor y una identidad enigmática, deja un legado que marcó a una generación de creadores y seguidores en toda la región.

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