Gastarán 86 mdp por artistas de la Fenadu

EL SIGLO DE DURANGO

Los conciertos que fueron anunciados para la Feria Nacional Villista Durango 2026 (Fenadu) tendrán un costo superior a los 86 millones de pesos, de acuerdo con los contratos oficializados por parte de la Dirección de Ferias, Espectáculos y Paseos Turísticos del Estado.

Con base en los documentos publicados, el costo total por 16 conciertos es de 86 millones 060 mil 400 pesos, con IVA incluido. Todos se llevarán a cabo en la Velaria de las instalaciones de la Feria, salvo el de Marco Antonio Solís, que se programó en el Estacionamiento II de la Feria, el cual es el concierto de mayor costo.

En tal sentido, los conciertos de la edición 2026 de la Feria tendrán los siguientes costos: Gloria Trevi (17 de julio), $5,916,000.00; Marisela (18 de julio), $4,292,000.00; Lara Campos (19 de julio), $5,104,000.00; Adrián Uribe (20 de julio), $1,798,000.00; Joss Favela (21 de julio), $1,740,000.00; El Tri (22 de julio), $4,616,800.00; Código FN (23 de julio), $2,900,000.00; Yuridia (24 de julio), $8,120,000.00; C-KAN (25 de julio), $1,670,400.00; NSQK (26 de julio), $5,510,000.00; Alejandra Guzmán (27 de julio) $4,408,000.00; Tombochio (28 de julio), $3,828,000.00; Alex Campos (29 de julio), $2,436,000.00; Duelo de Acordeones (30 de julio), $3,248,000.00; Matisse (1 de agosto), $2,633,200.00; y Marco Antonio Solís (2 de agosto), $27,840,000.00.

En total, estos contratos suman $86,060,400.00 y se realizarán con la modalidad de "artista puesto en plaza", lo que significa que el monto pactado incluye, entre otros conceptos, transportación aérea y terrestre, hospedaje, honorarios, sueldos, alimentación, necesidades propias del artista, su staff, músicos y su equipo técnico personal, profesional o exclusivo, así como seguros, gastos médicos, gastos adicionales, entre otros.

Asimismo, el esquema acordado para el pago contempla un anticipo de montos variables y el saldo restante tendrá que cubrirse en parcialidades, obligándose la Dirección de Ferias a liquidar la totalidad el día de la presentación del artista, previo al inicio del evento.