Gertz, bajo revisión por caso 'El Jando'

XLa Fiscalía General de la República (FGR) tiene que determinar si existe alguna responsabilidad del exfiscal Alejandro Gertz Manero por la identificación tardía de Mauro Alberto Núñez Ojeda, alias "El Jando", como el piloto que trasladó a Ismael "El Mayo" Zambada a Estados Unidos, señaló la presidenta Claudia Sheinbaum.

"Tiene que revisarlo la fiscal. La fiscalía ayer (miércoles) dio pues lo que ocurrió, tal cual ocurrió, y si hay alguna responsabilidad [de Gertz Manero], pues tiene que determinarlo la propia fiscalía", manifestó en conferencia de prensa.

También afirmó que la fiscalía podría enviar a su personal para interrogar a "El Jando" en Estados Unidos, si es necesario, para incorporar dicha entrevista a la información con la que se cuenta hasta ahora.

"Ayer (miércoles) mencionó la fiscalía que esta persona fue interrogada dentro del marco jurídico. Esta persona dijo no pertenecer a ningún grupo delictivo, de acuerdo con lo que dice la fiscalía, y están todas las grabaciones y todo lo que tenga que hacerse, incluso, poder, en su caso, ir a conocer una nueva declaración, hay esa posibilidad, en Estados Unidos, pero quien debe determinar si hay algún problema relacionado con la investigación que se está haciendo es la fiscalía", dijo.

Sheinbaum Pardo refirió que el tema central del caso es la participación de Estados Unidos en el operativo, ya que en un inicio lo negaron, pero después se lo atribuyeron al exhibir el avión involucrado en una exposición.