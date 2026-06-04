Gobernadores de Sonora y Tamaulipas niegan que EUA les haya retirado la visa

Los gobernadores de los estados de Sonora y de Tamaulipas, Alfonso Durazo y Américo Villareal, respectivamente, negaron este miércoles la información de que EE.UU. les haya retirado la visa, ante una supuesta investigación en su contra en ese país por presuntos vínculos con el crimen organizado, como publicó el medio Los Angeles Times.

"Continuaré trabajando como siempre lo he hecho y dejaré que esas infamias se topen en algún momento con la verdad", dijo el mandatario de Sonora ante los medios de comunicación, en su primera declaración pública desde que saliera la información de que está siendo investigado por las autoridades estadounidenses.

Por su parte, el gobernador de Tamaulipas, también surgido del oficialista Morena, publicó en sus redes sociales un vídeo en el que criticó la información periodística y los "señalamientos falsos, tendenciosos y carentes de cualquier evidencia que los respalde".