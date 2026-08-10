Gobierno recorta subsidios a Pemex

El Gobierno Federal recortó 164 mil millones de pesos en subsidios a Petróleos Mexicanos (Pemex), lo que impacta los planes a largo plazo en refinación y mantenimiento de la paraestatal.

El recorte se dio en el Ramo 21 (energía), al que se quitó 61.7% del presupuesto aprobado para el primer semestre de 2026 (enero a junio). La justificación técnica plasmada por la Secretaría de Hacienda (SHCP) es que la variación negativa obedeció a "menores recursos destinados al fortalecimiento financiero", sumado a una contracción en las partidas de investigación y desarrollo en materias nuclear y eléctrica.

La información está contenida en los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, con periodicidad trimestral, que la Secretaría de Hacienda envía a la Cámara de Diputados.

La petrolera arrastra un boquete financiero masivo debido a ingresos por debajo de las metas y una crisis en el procesamiento de combustibles, donde destaca el bajo rendimiento de la Refinería Olmeca en Dos Bocas.