Nacional

PEMEX

Gobierno recorta subsidios a Pemex

Gobierno recorta subsidios a Pemex

Gobierno recorta subsidios a Pemex

AGENCIAS
Agrega a El Siglo de Durango en Google

El Gobierno Federal recortó 164 mil millones de pesos en subsidios a Petróleos Mexicanos (Pemex), lo que impacta los planes a largo plazo en refinación y mantenimiento de la paraestatal.

El recorte se dio en el Ramo 21 (energía), al que se quitó 61.7% del presupuesto aprobado para el primer semestre de 2026 (enero a junio). La justificación técnica plasmada por la Secretaría de Hacienda (SHCP) es que la variación negativa obedeció a "menores recursos destinados al fortalecimiento financiero", sumado a una contracción en las partidas de investigación y desarrollo en materias nuclear y eléctrica.

La información está contenida en los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, con periodicidad trimestral, que la Secretaría de Hacienda envía a la Cámara de Diputados.

La petrolera arrastra un boquete financiero masivo debido a ingresos por debajo de las metas y una crisis en el procesamiento de combustibles, donde destaca el bajo rendimiento de la Refinería Olmeca en Dos Bocas.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: subsidios Pemex Pemex Gobierno, Hacienda, subsidios, Secretaría

               

                
Noticias relacionadas

		

		
	
            

            

               

                  

                  

               

               

               
TENDENCIA

               
               

               
+ LEÍDAS

               
    
                  
    2. 
               

               

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO RECIENTES

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Nacional
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

        


         

            



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

               
Fotografías más vistas