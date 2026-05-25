Gobierno subasta terreno en Tapalpa donde 'cayó' 'El Mencho'; ¿cuál es su precio base?

Han transcurrido tres meses desde que Jalisco vivió el "domingo negro", luego de que una operación de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional se desplegara por la localidad de Tapalpa y localizara y abatieran a Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Los hechos ocurrieron durante la madrugada y mañana del 22 de febrero, poniendo en alerta a quienes se encontraban en el Tapalpa Country Club, un lugar alejado de la civilización en donde este líder criminal se escondía.

Tras la recopilación de pruebas e iniciar la carpeta de investigación para informar con precisión de lo ocurrido, este fin de semana el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP) informó que en su nueva lista de subastas estaría el terreno donde Oseguera Cervantes "cayó".

De acuerdo a la información difundida en su portal de subastas, este predio fue asignado con el número "1461069" y ubicado en el lote número 10, manzana 9, del fraccionamiento Tapalpa Country Club.

Su extensión es de 13 mil 55.44 metros cuadrados y no cuenta con construcciones; además, ha sido descrito como un "terreno rústico".

Las imágenes proporcionadas muestran grandes extensiones de campo verde y arbolado, una barda improvisada con troncos y alambre, así como caminos de tierra.

Además, el mapa de ubicación de INDEP dice que se encuentra a unos 200 metros al norte de las cabañas donde "El Mencho" fue ubicado, detenido y luego abatido.

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¿Cuál es el precio base del terreno?

El análisis que realizó la institución federal indica que su precio base en la subasta es de 12 millones 939 mil 520 pesos y la garantía sería de 15 mil.

Dicho anuncio menciona que el INDEP cuenta con la posesión y escrituras del lugar; sin embargo, quien desee adquirirlo tendrá que pagar los adeudos pendientes que tenga, ya sea el impuesto predial, servicio de agua y lo que se encuentre.

Los interesados en acudir al terreno y verlo antes de que se haga la subasta tendrán que agendar una cita con esta dependencia.

El proceso de venta finaliza el próximo jueves 28 de mayo, aunque se dijo que pueden cambiar las fechas sin previo aviso.

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