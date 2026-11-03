Godzilla vuelve a la pantalla grande con una nueva amenaza en 'Minus Zero'

El rey de los monstruos está listo para volver a rugir en la pantalla grande. “Godzilla Minus Zero”, la esperada continuación de “Godzilla Minus One”, llegará este jueves a las salas de cine de México , incluyendo las de Durango, con una nueva historia que combina ciencia ficción, drama, destrucción y espectaculares enfrentamientos entre criaturas gigantes.

Bajo la dirección de Takashi Yamazaki, quien también estuvo al frente de la cinta anterior, esta producción japonesa retoma los acontecimientos dos años después de la primera película, en un Japón que todavía intenta recuperarse de las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial y de la devastación provocada por Godzilla.

Sin embargo, cuando la población comienza a encontrar cierta estabilidad, una nueva amenaza aparece para poner nuevamente en peligro a la humanidad.

¿DE QUÉ TRATA?

La historia se sitúa en 1949 y vuelve a presentar a Koichi Shikishima, interpretado por Ryûnosuke Kamiki, quien intenta reconstruir su vida junto a Noriko Oishi (Minami Hamabe) y su pequeña hija Akiko. Aunque la familia busca dejar atrás los recuerdos de la tragedia, las heridas de la guerra continúan presentes y la tranquilidad del país vuelve a verse amenazada.

En esta ocasión, Godzilla no será la única criatura que represente un peligro. La aparición de King Ghidorah, uno de los monstruos más emblemáticos del universo cinematográfico de la franquicia, elevará el nivel de destrucción y obligará a un grupo de sobrevivientes y especialistas a buscar la manera de enfrentar una amenaza que parece superar cualquier estrategia humana.

El reparto también reúne a Hidetaka Yoshioka, Yuki Yamada, Sakura Ando, Sae Nagatani y Masami Nagasawa, entre otros intérpretes que forman parte de esta nueva entrega.

¿POR QUÉ VERLA?

Uno de los principales atractivos de “Godzilla Minus Zero” está en la continuidad de la propuesta cinematográfica que convirtió a su antecesora en un fenómeno internacional.

La película vuelve a apostar por una combinación de drama humano y espectáculo visual, con escenarios de época, secuencias de destrucción y criaturas de dimensiones colosales.

Además, el regreso de Takashi Yamazaki representa un elemento importante para los seguidores de la saga, pues el cineasta vuelve a encargarse de la dirección, el guion y los efectos visuales. Su trabajo en “Godzilla Minus One” fue reconocido internacionalmente, especialmente después de que la producción consiguiera el Óscar a Mejores Efectos Visuales en 2024.

La experiencia también promete cobrar mayor fuerza en las salas IMAX, formato para el que se preparó parte del material de la película, con la intención de aprovechar las dimensiones de la pantalla y la potencia del sonido durante los enfrentamientos entre los monstruos.

Aunque el espectáculo de Godzilla es uno de los grandes motivos para acudir al cine, la historia también explora las consecuencias de la guerra, el miedo a una nueva catástrofe y los esfuerzos de una sociedad por reconstruirse. La cinta busca así ofrecer algo más que una sucesión de batallas entre criaturas gigantes.

TRAS EL FILME

“Godzilla Minus Zero” es una producción japonesa de ciencia ficción y acción que tiene una duración aproximada de 135 minutos. Su estreno comercial en México está programado para este jueves 5 de noviembre, bajo la distribución de Corazón Films.

Un dato interesante es que la película anterior, “Godzilla Minus One”, consiguió colocar nuevamente al personaje en el panorama cinematográfico internacional y obtuvo el Óscar a Mejores Efectos Visuales, convirtiéndose en la primera producción japonesa en ganar esa categoría.

Por otra parte, la nueva entrega incorpora a King Ghidorah, un adversario clásico de Godzilla que apareció por primera vez en el cine en 1964, en la película japonesa “Ghidorah, el monstruo de tres cabezas”.

Para quienes disfrutan de las historias de monstruos gigantes, los efectos especiales y las producciones japonesas de ciencia ficción, esta secuela permitirá reencontrarse con uno de los personajes más reconocidos del cine.