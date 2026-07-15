Golpea a cuatro jóvenes con un palo y les roban cascos y una cachucha en Las Brisas

Un hombre señalado como presunto responsable de un robo con violencia es buscado por las autoridades, luego de que presuntamente agrediera a un grupo de jóvenes para despojarlos de una cachucha y tres cascos para motociclista en la ciudad de Durango.

El incidente fue reportado alrededor de las 19:30 horas de este martes sobre el Circuito Las Brisas , a la altura de las escaleras de la calle Juan E. García. Tras el llamado al sistema de emergencias, elementos de la Policía Investigadora de Delitos acudieron al sitio para atender el caso.

En el lugar, los agentes se entrevistaron con Axel Gael, quien relató que se encontraba conviviendo con tres amigos cuando un hombre, de aproximadamente 30 años de edad, se les acercó de manera agresiva.

Según la declaración del afectado, el individuo los atacó utilizando un palo, golpeándolo en el pecho y agrediendo también a sus acompañantes , quienes son menores de edad. Posteriormente, tomó una cachucha y tres cascos de motociclista que pertenecían al grupo.

La víctima describió al presunto responsable como un hombre de cabello chino, que vestía una camisa guinda de manga larga y pantalón negro. Tras cometer el robo, el sujeto huyó del lugar.

Los jóvenes decidieron seguir al agresor y observaron que ingresó a un inmueble abandonado ubicado en las inmediaciones, donde permanecieron mientras esperaban la llegada de las corporaciones de seguridad.

Los elementos investigadores realizaron las diligencias correspondientes y orientaron al denunciante sobre el procedimiento para presentar la denuncia formal ante el Ministerio Público, con el fin de integrar la carpeta de investigación.

Hasta el momento no se ha informado sobre la detención del presunto responsable, mientras las autoridades continúan con las investigaciones para localizarlo y esclarecer los hechos ocurridos en ese sector de la ciudad.