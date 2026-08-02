Golpean y despojan de 5 mil pesos a joven durante violento asalto en Durango

Una fue víctima de un robo con violencia la tarde de este sábado en las inmediaciones del ejido Cristóbal Colón, donde dos mujeres presuntamente la atacaron para despojarla de cinco mil pesos en efectivo y posteriormente la golpearon con una piedra en la cabeza.

El reporte fue recibido alrededor de las 19:45 horas a través del sistema de emergencias 911, lo que movilizó a elementos de la Policía Investigadora de Delitos hasta el predio La Campana, frente a una blockera, donde se entrevistaron con el padre de la afectada.

José Luis relató a los agentes que aproximadamente a las 19:00 horas su hija, Miriam, de 24 años de edad, llegó a su domicilio con lesiones visibles en el rostro y la cabeza , además de presentar manchas de sangre.

De acuerdo con la versión proporcionada por la joven, caminaba por la calle Río Grande, en el cruce con Camino a La Loma, en el ejido Cristóbal Colón, cuando fue sorprendida por dos mujeres que la sujetaron por la espalda, la derribaron y le arrebataron cinco mil pesos que llevaba consigo.

Antes de huir, una de las agresoras presuntamente tomó una piedra y la lanzó contra la cabeza de la víctima, ocasionándole una lesión, para después retirarse del lugar junto con su acompañante con rumbo desconocido.

El padre de la afectada señaló que las presuntas responsables son mujeres a quienes identifican como antiguas vecinas de la familia y con quienes ya habían tenido diferencias en ocasiones anteriores, situación que fue informada a los investigadores durante la entrevista.

Finalmente, los agentes orientaron a los afectados para que acudieran a la Fiscalía General del Estado de Durango a presentar la denuncia formal, con el propósito de integrar la carpeta de investigación y realizar las diligencias necesarias para localizar a las presuntas responsables del violento asalto.