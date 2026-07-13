Golpean y despojan de sus pertenencias a un peatón en la Jardines de Cancún

Un hombre fue víctima de un violento asalto la mañana del domingo en la colonia Jardines de Cancún, donde dos sujetos lo interceptaron, lo golpearon y lo despojaron de una mochila, dinero en efectivo y otras pertenencias antes de darse a la fuga.

El reporte fue recibido por el sistema de emergencias alrededor de las 09:00 horas. Elementos de la Policía Investigadora acudieron al cruce de las calles Aguascalientes y Mazatlán, donde se entrevistaron con el afectado, identificado como Mauricio Durán Amaya.

La víctima relató que cerca de las 08:30 horas caminaba por el cruce de Dolores del Río y Mazatlán cuando fue interceptada por dos hombres que comenzaron a jalonearlo y golpearlo sin mediar palabra.

De acuerdo con su versión, uno de los presuntos responsables vestía playera roja y pantalón de mezclilla azul claro, era de complexión delgada y aproximadamente 1.70 metros de estatura. El segundo portaba playera azul claro y pantalón de mezclilla azul, de complexión robusta y una estatura cercana a 1.65 metros.

Tras someterlo, los agresores le arrebataron una mochila roja con negro que contenía un teléfono celular Samsung propiedad de la empresa donde labora, una cartera con documentación personal y aproximadamente 600 pesos en efectivo.

Luego del robo, los responsables escaparon con rumbo desconocido, mientras el afectado solicitó el apoyo de las autoridades. Durante la atención del caso, manifestó que no reconoce a los hombres que lo atacaron.

Los agentes investigadores orientaron a Mauricio Durán Amaya para que acudiera a presentar la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público, mientras la Fiscalía General del Estado inició las investigaciones para tratar de identificar y localizar a los responsables del atraco.