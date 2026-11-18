Gracias por informar que los 23 millones de registros formales de empleo es el número, de acuerdo a la página y comunicados del IMSS, más grande de empleos reportados y constituyen un récord desde que se instituyó esta medida.

¡No la amuelen! Es como si anunciáramos que hoy rompimos el récord de mexicanos contados, desde que inicamos a contarnos; pos claro: cada año aumentamos al menos 1%, pero no es presumible esto. ¿O sí?

Lo que no se nos precisa es que, en un año, solamente se generaron 290 mil empleos de octubre 2025 a octubre 2026, cuando se necesitan ofrecer casi 1.2 millones de empleos formales en el mismo período.

O bien, ya nos acostumbramos a ser informados con grandes sesgos, o la verdad, ya no creemos nada, y solo le ponemos "delete" a lo que nos dicen nuestras autoridades, y le cambiamos de canal, le ponemos "silenciar", o de plano iniciamos la lectura de "Memín Pinguín", que te relaja y no te hace sentirte tan ignorante.

En este caso, es una variable muy importante como para usarla como carnita para el pobre pueblo bueno, que aún no consigue trabajo, o que tiene trabajo en la informalidad; casi un 55% de todos los ocupados, y que más del 80% ganan entre cero y dos salarios mínimos.

¡No hay que ser! Infórmenos mejor algo esperanzador, como darnos una garantía, que las participaciones de dinero a los estados el año que entra no van a fallar y las entidades podrán cumplirle a su vez a los municipios y a los proveedores, sin tener que lidiar con protestas y mentadas por las faltas de pago por los ajustes federales.

Con la noticia de hoy en los medios que el recién aprobado Presupuesto de Egresos de la Federación tiene comprometidos ya 96 de 100 pesos de este mencionadeo PEF, pues quedan solo 325 milones de pesos para los chicles y las botanas, como 2,300 pesos por mexicano.

Pero también nos dice que con la deuda de Pemex (1.8 millones de millones de pesos) ya debemos, solo por eso, 34,484 pesos por mexicano nacido y por nacer en el 2027. Eso, además de los 160 mil que ya debíamos desde "endenantes" por persona; son como 48 canastas básicas alimentarias de 4,000 pesos cada una. Pues yo necesito un buen fin a 96 meses sin intereses, para abonar de perdida una canasta básica al mes, con tasa congelada de 0%.

Además de no fallarle a los estados con sus participaciones, necesitamos que nuestros jefes mayores en CDMX piensen en ideas que le quiten esa pesada carga de deuda al pueblo sabio, que ya está hasta el copete de problemas e informalidades.

¿Cómo? Por ejemplo, administrando con inteligencia nuestro patrimonio petrolero y reducir la entrega de crudo al sistema de refinación, donde nos cuesta 103 dólares refinar, contra 89 dolares comprarlo ya refinado, y en su lugar vender ese volumen a buenos precios que seguirán prevaleciendo si no se arregla lo de Irán (¿Pronto? No lo creo).

Y ¿si dejamos de pagar rentas elevadas por los aviones de Mexicana que van vacíos y solo dejamos un servicio regional rentable con los Embraer que se compraron? ¿Y si concesionamos el litio y cerramos Litio MX, que solo cuesta en nóminas y no aporta nada, y que una empresa mixta le empiece a invertir y enseñarnos a procesar este material con amplio futuro? ¿Y si las pistas que no se usan del AIFA las arreglamos para las Olimpiadas de carreras de velocidad a pie, de 100, 200 y 400 metros (que al cabo ya hay tren desde Buenavista en el centro de la Ciudad de México)? Y todo lo demás que se les ocurra en un foro nacional de "ideas para bajar la deuda nacional y hacernos no menos pobres, sino prospectos para la clase media". Suena a broma, pero necesitamos bajarle a la deuda pronto; si no, un día ya no alcanzará ni para las pensiones de los viejitos.

Ánimo. Ya diferimos nuestros consumos el fin de semana pasado a 20 meses sin intereses; ahora, a firmar lo de los regalos de Navidad y Santos Reyes. ¡Aún no terminamos!