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ACCIDENTE

Grave, hombre que sufrió accidente vial cerca del puente El Cazadero

El reporte fue recibido a emergencias cerca de las 20:30 horas, movilizándose hasta el lugar.

Grave, hombre que sufrió accidente vial cerca del puente El Cazadero

Grave, hombre que sufrió accidente vial cerca del puente El Cazadero

REDACCIÓN EL SIGLO DE DURANGO
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Un hombre de aproximadamente 45 años de edad resultó gravemente lesionado la noche de este sábado 8 de agosto, luego de registrarse un accidente vial a la altura del kilómetro 120, cerca del puente El Cazadero, en el municipio de Santiago Papasquiaro.

Fue alrededor de las 20:30 horas cuando el sistema de emergencias 911 recibió el reporte de un choque por alcance, por lo que personal de Protección Civil y Bomberos de Santiago Papasquiaro se trasladó de inmediato hasta el sitio.

Al llegar, los cuerpos de auxilio encontraron a un hombre sobre la cinta asfáltica, quien presentaba diversas lesiones que, desde la evaluación inicial, fueron consideradas de gravedad.

Los paramédicos comenzaron las maniobras de atención prehospitalaria y soporte vital, logrando estabilizar al lesionado para posteriormente trasladarlo al Hospital General de Santiago Papasquiaro.

Sin embargo, debido a la gravedad de su estado de salud y ante la necesidad de atención médica especializada, posteriormente fue llevado por el mismo personal de emergencia hasta el Hospital General 450, en la ciudad de Durango.


Elementos de Tránsito y Vialidad Municipal quedaron a cargo del resguardo y abanderamiento de la zona, además de realizar las diligencias necesarias para establecer cómo ocurrió el accidente y determinar responsabilidades.





               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
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