Grave, hombre que sufrió accidente vial cerca del puente El Cazadero

Un hombre de aproximadamente 45 años de edad resultó gravemente lesionado la noche de este sábado 8 de agosto, luego de registrarse un accidente vial a la altura del kilómetro 120, cerca del puente El Cazadero, en el municipio de Santiago Papasquiaro.

Fue alrededor de las 20:30 horas cuando el sistema de emergencias 911 recibió el reporte de un choque por alcance, por lo que personal de Protección Civil y Bomberos de Santiago Papasquiaro se trasladó de inmediato hasta el sitio.

Al llegar, los cuerpos de auxilio encontraron a un hombre sobre la cinta asfáltica, quien presentaba diversas lesiones que, desde la evaluación inicial, fueron consideradas de gravedad.

Los paramédicos comenzaron las maniobras de atención prehospitalaria y soporte vital, logrando estabilizar al lesionado para posteriormente trasladarlo al Hospital General de Santiago Papasquiaro.

Sin embargo, debido a la gravedad de su estado de salud y ante la necesidad de atención médica especializada, posteriormente fue llevado por el mismo personal de emergencia hasta el Hospital General 450, en la ciudad de Durango.

Elementos de Tránsito y Vialidad Municipal quedaron a cargo del resguardo y abanderamiento de la zona, además de realizar las diligencias necesarias para establecer cómo ocurrió el accidente y determinar responsabilidades.