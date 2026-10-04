Grave, joven que fue herido con arma blanca por un sujeto en la Jardines de Cancún

Un varón de 18 años de edad resultó con tres heridas de arma blanca, dos en el tórax y una en el abdomen, luego de ser agredido por un sujeto que viajaba en una motocicleta en la colonia Jardines de Cancún, en la ciudad de Durango.

De acuerdo con las primeras versiones, los hechos ocurrieron alrededor de la 01:30 horas de este domingo , cuando el joven caminaba por la calle Puebla acompañado de dos amigos. En ese momento se aproximaron dos hombres a bordo de una motocicleta RC 200 gris y uno de ellos descendió para agredirlo con un arma blanca.

El lesionado pidió ayuda a una persona que pasaba por el lugar, quien solicitó una ambulancia. Paramédicos lo estabilizaron y posteriormente lo trasladaron al Hospital General 450, donde fue diagnosticado con heridas punzocortantes en tórax y abdomen.