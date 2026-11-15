GTA VI: ¿por qué el estreno de un videojuego tiene en cuenta regresiva a millones de personas?

Hay quienes ya apartaron la fecha, reorganizaron sus planes y avisaron que ese fin de semana estarán ocupados. En redes, las bromas sobre parejas distraídas y adultos que volverán a sentirse adolescentes acompañan una cuenta regresiva que lleva años en marcha.

El motivo es Grand Theft Auto VI, un videojuego cuya llegada reúne nostalgia, expectativas tecnológicas y un negocio capaz de mover mucho más que la venta de una nueva aventura.

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Rockstar Games tiene programado su lanzamiento para el jueves 19 de noviembre de 2026 en PlayStation 5 y Xbox Series X|S. Para sus seguidores representa el final de una espera de 13 años desde la entrega anterior.

Una generación creció esperando el siguiente GTA

Grand Theft Auto V apareció en septiembre de 2013. Quienes lo jugaron durante la preparatoria o la universidad pueden estar esperando su continuación mientras atienden un empleo, pagan una casa o crían a sus hijos.

Esa distancia ayuda a explicar la carga emocional del estreno: volver a GTA también significa reencontrarse con una saga asociada a tardes con amigos, primeras consolas y horas de exploración.

Además, la espera ocurrió mientras el juego anterior seguía vigente. Según Circana, GTA V permaneció entre los 20 videojuegos más vendidos en Estados Unidos durante cada año de 2013 a 2025, una permanencia poco habitual en el entretenimiento.

¿Qué tiene de especial manejar por una ciudad virtual?

El atractivo de GTA combina historias criminales con la posibilidad de recorrer un mundo abierto: seguir misiones, conducir, explorar y provocar situaciones que cambian según las decisiones del jugador.

Parte de su encanto está en esa libertad. Una sesión puede comenzar con la intención de avanzar en la historia y terminar en un recorrido por carretera, una persecución o una aventura improvisada.

A eso se suman humor, estaciones de radio y una sátira de la vida estadounidense que convierte sus ciudades en parte central de la experiencia.

La nueva entrega sigue a Jason y Lucia, una pareja que termina involucrada en una conspiración criminal en el estado ficticio de Leonida. Entre sus escenarios está Vice City, la ciudad inspirada en Miami que ocupa un lugar especial en la historia de la franquicia.

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Los récords comenzaron antes del estreno

La expectativa ya dejó cifras concretas. Guinness World Records reconoció al primer avance de GTA VI por alcanzar más de 90.4 millones de reproducciones en YouTube durante sus primeras 24 horas, un récord para la presentación de un videojuego.

Su segundo tráiler, publicado en mayo de 2025, superó los 475 millones de reproducciones durante su primer día al sumar distintas plataformas, de acuerdo con Take-Two, empresa propietaria de Rockstar.

El interés también aparece en las intenciones de compra. Circana reportó que 29 por ciento de los jugadores estadounidenses de consola y computadora planeaba adquirirlo, el porcentaje más alto registrado por su medición.

Estas cifras muestran el tamaño de la expectativa, aunque los resultados comerciales definitivos del lanzamiento todavía están por conocerse.

Un negocio que alcanza consolas, música y creadores

El antecedente económico es enorme: GTA V generó más de 800 millones de dólares en ventas durante su primer día y superó los mil millones en apenas tres días, según estimaciones de Take-Two.

Para GTA VI, el movimiento esperado incluye consolas, accesorios y compras relacionadas con el estreno. Circana considera que algunos consumidores podrían dar el salto a una consola actual específicamente para jugarlo.

Su influencia también alcanza la música. Take-Two informó que las reproducciones en Spotify de “Hot Together”, de The Pointer Sisters, aumentaron 182 mil por ciento tras aparecer en el segundo avance.

Las estaciones de radio de la saga forman parte de su identidad: acompañan los recorridos y acercan canciones de distintas épocas a nuevas generaciones.

En internet, GTA funciona además como escenario para transmisiones, historias y comunidades. YouTube señala que GTA V estuvo entre sus diez videojuegos más vistos cada año entre 2013 y 2025: también lo siguen personas que disfrutan ver jugar a otros.

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Una cita con Vice City

Así se entiende la cuenta regresiva: millones esperan descubrir una nueva ciudad, compartir sus primeras aventuras y comprobar hasta dónde llegó Rockstar después de tantos años. Para quienes crecieron con la saga, el estreno también tiene algo de reunión generacional frente al televisor.

Y si tu novio es gamer y estos días anda distraído, quizá ya tenga la mente en Vice City. No hace falta que entiendas toda la emoción: apóyalo, lleva 13 años esperando este momento… y probablemente ya te había contado, aunque no le estuvieras poniendo atención.