Guardia Nacional pide siete hectáreas para nuevo batallón

EL SIGLO DE DURANGO

La Guardia Nacional solicitó al Gobierno del Estado un predio de aproximadamente siete hectáreas en la ciudad de Durango para construir un nuevo batallón, proyecto que actualmente se encuentra en análisis con el propósito de fortalecer la infraestructura de seguridad en la capital.

Según informó el Gobierno del Estado, la petición fue planteada durante la más reciente reunión de la Mesa de Construcción de Paz. Lo que motivó que actualmente la Administración Estatal se encuentre en revisión de los terrenos de su patrimonio que cuenten con los servicios necesarios para, en su caso, donarlos y permitir que la corporación federal desarrolle las nuevas instalaciones.

La construcción de este cuartel representaría un incremento en la capacidad operativa de la Guardia Nacional en la entidad y reforzaría la presencia permanente de fuerzas federales en la capital, donde continúan las acciones coordinadas entre autoridades de los tres órdenes de Gobierno.