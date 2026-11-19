Noche, en la sala de mi casa, mi novio me dio besos labiales, dentales, linguales, palatales y anginales". Eso le dijo Daliria en el confesonario al curita recién llegado a la parroquia. "¿Y luego?" -se interesó el novel presbítero. "Luego -prosiguió ella- me acarició el busto. De ambos lados". "¿Y luego, y luego?" -inquirió el confesor respirando agitadamente. "Luego me subió la falda". "¿Y luego? ¿Y luego? ¿Y luego?". Suspiró Daliria: "Luego nada, porque en eso entró mi mamá". Y el curita, irritado: "¡Vieja metiche!". No diré que mis tías solteras eran ñoñas, pacatas o gazmoñas, pero sí que eran púdicas, recatadas, pudorosas. Cuando iban a surtir el mandado no le pedían al tendero huevos, y ni siquiera blanquillos. Le decían: "Me da una docena de productos de gallina". Menos aún usaban el término "chorizo". Pedían un cuarto de kilo de uno tras otro. Jamás se referían a la bacinica o borcelana: llamaban a ese adminículo "el tibor". Esas ambigüedades o remilgos me sirven de prolegómeno para evocar al tipo que, canasta en brazo, le ofreció en la calle a un caballero: "Vendo huevos". Respondió el señor "¡Bonito me iba a ver yo vendado de esa parte!". Por el mismo camino evoco al individuo postrado en cama de hospital privado -en los del Seguro nunca hay camas- y vendado de pies a cabeza igual que momia egipcia. Un amigo suyo lo visitó -en la cárcel y en la cama se conocen los amigos-, y al verlo en tan deplorable estado le preguntó, condolido: "¿Qué te sucedió? ¿Te atropelló un bulldozer, o te cayó encima un edificio de 14 pisos, incluido el sótano de estacionamiento?". Con feble voz apenas escuchable respondió el doliente: "No. Tuve un acceso de tos". El amigo se sorprendió: "¿Y por un acceso de tos estás aquí, todo enredado en apósitos y vendas a la manera de Tutankamón en el Museo del Cairo?". Explicó el tipo en el mismo tono asordinado: "Tengo relaciones de fornicio con una mujer casada. Estaba con ella en su recámara en pleno trance erótico cuando llegó el marido. Apresuradamente me escondí en el clóset. Y todo habría ido bien, cosa de tener paciencia, pues ella me había puesto en el clóset comida y agua para 4 días, previendo alguna emergencia. Pero en eso me sobrevino un acceso de tos, y ya ves". (Nota. El marido era campeón de judo, karate y jiu jitsu. No pongo que también de sumo porque eso suena a albur). Volviendo al tema, es conocido el dicho según el cual no hay que poner todos los huevos en una sola canasta. Ni en dos, opino yo. Lo mejor es dejarlos en su lugar, tranquilos. Eso lo agradecerán las gallinas. Ojalá Claudia Sheinbaum haya aprovechado su viaje a China para estrechar los lazos comerciales de nuestro país con esa nación que hasta hace algunos años era calificada de "potencia emergente" y que ahora es ya potencia superpotente. Ignoro cuál sea actualmente la población de China. Entiendo que es la segunda del mundo, después de la India, pero me dicen que los chinos están trabajando con mucho empuje para aumentar su población y tener el primer lugar. Hace tiempo alguien le dijo a un chino: "Lo que no me gusta de ustedes es que no tienen elecciones. Respondió el oriental: "¿Usted clee que si no tuviélamos elecciones selíamos mil 200 millones de chinos?". Independientemente de eso, debemos hacer más amplia y más diversa nuestra relación con China, a fin de no depender tanto del Tío Sam, encarnado ahora en la odiosa figura del hotentote Trump, que ojalá lo mee un perro, amén. La joven esposa comentó en el desayuno con amigas: "Mi marido y yo tenemos un buen matrimonio porque salimos en la noche cuatro veces por semana. Él sale los martes y los viernes, y yo los miércoles y sábados".

FIN.

N Guerrero, de acuerdo con recuentos de medios locales, organizaciones y reporteros en la entidad, el gobierno de Evelyn Salgado Pineda llega al cierre de su quinto año de administración con un registro de nueve periodistas asesinados, cifra que se alcanzó tras el homicidio del reportero Eduardo Flores Salado el pasado 14 de noviembre de 2026. El asesinato de Flores Salado, ocurrido en el puerto de Acapulco, no puede tratarse como un expediente más ni como una tragedia aislada en aquella entidad. Su muerte vuelve a exhibir el riesgo de ejercer el periodismo en uno de los estados más peligrosos para la profesión, donde la justicia para el gremio nunca llega en la mayor parte de los casos.

El periodista, de 42 años, con más de dos décadas de trayectoria, era reportero del medio Enfoque Informativo Guerrero y fundador de Prensa Rosa, un colectivo de periodistas de la comunidad LGBT+, donde se dedicaba a dar cobertura a los hechos de inseguridad, desapariciones y conflictos sociales. De octubre de 2021 a noviembre de 2026, recuentos de organismos defensores de periodistas documentan los asesinatos de Alfredo Cardoso Echeverría, Fredid Román Román, Gerardo Torres Rentería, Pablo Salgado, Nelson Matus Peña, José Carlos González Herrera, Ronald Paz Pedro, Manuel Alejandro Moreno Serna y Eduardo Flores Salado. Nueve nombres y una deuda de justicia.

En junio, Manuel Alejandro Moreno Serna, conocido como Alex Serna, fue reportado desaparecido tras denunciar daños ambientales. Fue localizado sin vida en julio, con señas de tortura, doce días después. A ese saldo se suma un comunicador desaparecido y más de una decena de reporteros desplazados por falta de garantías. No obstante, la violencia viene de más atrás. Los recuentos apuntan a 25 periodistas y comunicadores asesinados en Guerrero entre 1997 y 2026; más del 90 por ciento de los casos permanece impune. Artículo 19 ha situado a la entidad entre las cinco con más agresiones contra la prensa, señalando a Acapulco y la región Norte como zonas críticas. A menos de 72 horas del homicidio de Eduardo Flores, el gobierno de Guerrero ya se lavaba las manos, casi asegurando que el crimen estaría relacionado con el entorno personal de la víctima y descartando un vínculo con su actividad periodística. Es, en esencia, la típica declaración expiatoria que anticipa conclusiones en un caso cuya investigación apenas fue abierta. Evelyn Salgado no puede responder así. Y es que nueve asesinatos, impunidad por encima del 90 por ciento y reporteros desplazados no solo describen una crisis de inseguridad para el periodismo en su estado, sino que también desnudan el fracaso de las garantías para ejercer la profesión en Guerrero y una preocupante tendencia oficial a expiarse antes de esclarecer los hechos.

Tras las pasadas elecciones, Rodeo se convirtió en el primer municipio de Durango gobernado por un alcalde de la diversidad sexual. Eduardo "Lalo" Estrada, tras ser candidato por Movimiento Ciudadano y ganar la elección, asumió el cargo para el periodo 2025-2028, y su pareja sentimental, "Tito" Ávalos, quedó como presidente honorario del DIF Municipal. Aunque no centró su campaña electoral ni su plataforma oficial en una bandera de representación LGBT+, en medios locales y redes sociales se habla de manera abierta sobre su relación. Ambos encaran hoy una controversia tras la renuncia de la tesorera por presuntas humillaciones y malos tratos atribuidos al Presidente del DIF, pero ambos han negado los hechos. Los señalamientos son graves y deben esclarecerse con imparcialidad, más aún cuando ellos mismos pertenecen a una comunidad extremadamente vulnerada por la discriminación. La autoridad municipal no puede exigir respeto hacia afuera, mientras deja sin respuesta las denuncias de posible violencia de género dentro de su propia administración.

X: @Vic_Montenegro