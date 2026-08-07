Gusano Barrenador: Bajan casos activos de ganado en Durango

Son 34 los casos activos de gusano barrenador de ganado (GBG) en Durango, los que registra el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Salud Agroalimentaria (Senasica) en su Informe de casos activos de GBG en México, con corte al 5 de agosto de 2026.

De acuerdo con el último reporte, en Durango se contabilizan 34 casos activos, con un acumulado de 117. A nivel nacional, los casos activos suman mil 929 casos, mientras que los acumulados son 36 mil 810 desde 2024.

Durante al menos las últimas dos semanas, la entidad había registrado más de 40 casos activos , por lo que en esta semana, al 7 de agosto, disminuyeron los casos.

En cuanto a los municipios, El Mezquital continúa entre los que registran más casos, con 10 activos. Mientras que en Pánuco de Coronado, Pueblo Nuevo y Poanas se registran cinco casos en cada municipio.

En el municipio de Durango hay tres casos activos; Nazas y Rodeo presentan dos casos cada uno, mientras que en Cuencamé y San Pedro del Gallo tienen un caso activo respectivamente.

En el conteo de casos acumulados, ya son 22 de los 39 municipios de Durango los que han registrado al menos un caso, y la especie más afectada continúan siendo los bovinos.

Por su parte, productores y autoridades han mantenido la comunicación para atender a los animales que presentan la enfermedad y puedan estar al tanto de los demás ejemplares para evitar su propagación.

El llamado al cuidado de los animales se extiende a los propietarios de mascotas de todo tipo, debido a que también son susceptibles de verse afectados.