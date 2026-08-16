Ha despedido INE a 836 en este año

EL UNIVERSAL

En lo que va del año, el Instituto Nacional Electoral (INE) dio de baja a 836 profesionales de sus oficinas centrales, entre ellos verificadores, técnicos, analistas y asesores de áreas que eventualmente han ido presentando retrasos en sus operaciones ordinarias, como la emisión de credenciales para votar y falta de innovación en algunos sistemas.

El INE informó, en respuesta a una solicitud de información de El Universal, que desde el 1 de enero de este año ha dado de baja a 265 trabajadores por proyecto y a 566 por honorarios, un total de 831 en las oficinas centrales del instituto.

Entre las áreas más afectadas con estos despidos de personal por honorarios está la Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos Personales, con 195 bajas; seguida de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, con 79.