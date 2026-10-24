Ha*Ash destaca en los Billboard de la Música Latina 2026 al cantar junto a Cristian Castro

Las hermanas Ha*Ash protagonizaron uno de los momentos más destacados de los Premios Billboard de la Música Latina 2026, celebrados en el James L. Knight Center de Miami, al interpretar junto a Cristian Castro el tema “Antes que te cases” por primera vez en televisión. Por su parte, Lola Indigo se apoderó de la gala al entregar la presea de una de las categorías.

En un escenario, Hanna y Ashley fusionaron sus voces con la de Cristian Castro para imponerse con la presentación de “Antes que te cases”, tema que deslumbró por su fuerza vocal, la complicidad de los artistas y la emoción de una canción que invita a la reflexión sobre el amor, las dudas y las decisiones que marcan el rumbo de una relación.

“Fue una noche muy especial y la disfrutamos muchísimo. Cantar por primera vez en televisión ‘Antes que te cases’ junto a Christian fue una experiencia increíble. Tenemos una conexión muy bonita con él, lo admiramos muchísimo y, además de ser un artista extraordinario, ¡es divertidísimo! Nos reímos mucho, disfrutamos cada momento en el escenario y sentimos una energía muy especial. Estamos felices de haber compartido esta canción con él y de que el público pudiera vivir este encuentro tan bonito con nosotros”, comentaron.

MÁS MOMENTOS DE LA GALA

Luego del éxito de su gira Haashville, en la que en poco más de un año hicieron más de 150 shows en todo México, Estados Unidos, Latinoamérica y España, con los que sumaron más de 60 fechas “sold out” y más de 500 mil boletos vendidos, el dúo se prepara para una nueva etapa con su gira No Me Hablen De Amor que recorrerá ciudades de Canadá, Estados Unidos y Latinoamérica.

Como otro de los momentos más icónicos de los Premios Billboard de la Música Latina 2026, Lola Índigo destacó durante la entrega al otorgar la presea Álbum “Top Regional Mexicano” del año a Peso Pluma &Tito Double P.

Además, la cantante participó esta semana en el panel “Mujeres: Ascenso Global” junto a personalidades como Lali, Greeicy y RaiNao en Latin Music Week.