Durango

SALUD

Habitantes de colonia Gobernadores tendrán acceso a servicios de salud; ¿dónde y cuándo?

Entre estos se encuentran las consultas médicas y estudios de laboratorio.

Habitantes de colonia Gobernadores tendrán acceso a servicios de salud; ¿dónde y cuándo?

Habitantes de colonia Gobernadores tendrán acceso a servicios de salud; ¿dónde y cuándo?

DENICE RAMÍREZ
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Una jornada informativa realizarán autoridades de salud con vecinos de la colonia Gobernadores, para que puedan aprovechar los servicios de salud que incluyen consultas médicas y estudios de laboratorio en una clínica municipal. 

Será el próximo miércoles 23 de septiembre, a partir de las 10 de la mañana, cuando el personal de la Dirección de Salud Pública Municipal acudirá a los domicilios para brindar información y que las personas puedan afiliarse para poder acudir a la clínica.

En las instalaciones de la Clínica del Seguro Familiar, ubicada en la calle Ángel Sergio Guerrero Mier de esa colonia, brindan atención de lunes a viernes, de 8:30 a 17:00 horas, y sábados, de 8:30 a 14:00 horas.

Entre los servicios gratuitos que se ofrecen están la consulta médica y dental, optometría, estudios de laboratorio y medicamentos del cuadro básico.

Para las personas o niños que requieran lentes, pueden acceder a ellos hasta con cuatro dioptrías, siempre y cuando cumplan con los requisitos.


La dependencia informó que, a pesar de que algún integrante de la familia sea derechohabiente de otra institución de salud, puede afiliarse presentando únicamente CURP, INE y comprobante de domicilio.


La afiliación, señalan, tiene como finalidad acercar los servicios de salud a las personas que tienen dificultades para acudir a recibir atención médica a otro lugar.


Las personas interesadas también pueden acudir a las instalaciones de la Dirección de Salud Pública Municipal, ubicadas en calle Porras #201, esquina con Paloma, colonia Fátima.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
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