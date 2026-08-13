Habitantes exigen mejoras en caminos rurales de Durango capital

En las localidades de la zona rural del municipio de Durango, las lluvias también han provocado algunos estragos dentro de las viviendas y cortes de energía eléctrica, pero, sobre todo, han generado un gran daño en los caminos.

Entre las mayores demandas que realizan los habitantes del medio rural está la mejora de sus caminos, porque durante las lluvias se les dificulta salir o llegar a sus hogares.

“No ha dejado de ser una exigencia que traemos ya de tiempo atrás y que necesitamos todos juntos poder entrarle”, precisó Jorge Herrera Castro.

Dijo que se han hecho diversos esfuerzos para aminorar los estragos de las lluvias y apoyar a la ciudadanía.

Son los caminos de tierra, principalmente los más cercanos a la sierra , pero que siguen siendo parte del municipio, los que presentan mayor afectación.

Adelantó que Obras Públicas Municipales, junto con la Secretaría de Obras Públicas del Estado, realizarán algunas acciones para rehabilitar los caminos rurales.

Por el momento, ante los estragos que sufrieron algunas familias, dijo que se estuvieron llevando apoyos en materia alimentaria, láminas y costales de arena para hacer barricadas.

Explicó que, ante el desborde de algunos ríos y cuerpos de agua, estos materiales pueden ayudar a evitar que el agua ingrese a los domicilios.