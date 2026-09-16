¿Habrá parquímetro gratuito en Durango este 16, 17 y 18 de septiembre? Esto sabemos

Tras la celebración del grito por el Día de la Independencia de México este 15 de septiembre, muchos duranguenses regresaron este miércoles 16 a la calle 5 de febrero, frente a la Plaza IV Centenario, para observar el desfile militar.

Durante aproximadamente una hora los asistentes podrán ver el pasar de estas corporaciones y otras instituciones que se unieron para poder hacer este recorrido.

Previo a esto y los próximos días de asueto, algunos ciudadanos se han preguntado si el parquímetro será gratuito o continuará de manera normal durante ese periodo, pues se prevé que el Centro Histórico de Durango tenga una afluencia grande de personas.

¿Habrá estacionamiento gratuito en la capital?

El servicio de Blinkay es uno de los más usados por los duranguenses cuando se trata de ir a la zona centro, mismo que puede pagarse a través de la aplicación o en algunos comercios cercanos.

Para este miércoles, las autoridades municipales anunciaron que el cobro quedaría suspendido y los espacios asignados a esto serán totalmente gratuitos.

Mientras que para el jueves 17 y viernes 18, se volverá a la normalidad con los pagos por ocupar un lugar en un horario de 09:00 a 20:00 horas.

¿Cuánto cobra Blinkay en Durango?

Luego de un incremento realizado a inicios del 2026, la tarifa actual de este servicio es de siete pesos por hora.

Para utilizarla, solo deben ingresar y colocar las placas del auto, así como las características de este.