Habrá recorrido a Nombre de Dios con salida desde el Museo Francisco Villa

Este domingo, Nombre de Dios se convertirá en el destino ideal para quienes buscan descubrir la riqueza histórica y natural del estado durante el fin de semana largo.

La experiencia propone un recorrido de un día por algunos de los espacios más representativos del municipio , reconocido por su arquitectura tradicional, templos centenarios y paisajes que conservan el encanto de uno de los pueblos más antiguos de Durango.

La ruta comenzará con salida a las nueve de la mañana desde el Museo Francisco Villa, en la capital duranguense, mientras que el regreso está previsto alrededor de las cuatro de la tarde al mismo punto. El costo del boleto será de 350 pesos por persona y el cupo será limitado , por lo que la actividad estará pensada para grupos reducidos que permitan disfrutar cada visita con mayor tranquilidad.

¿CUÁL ES EL RECORRIDO?

El itinerario incluirá paradas en Los Berros y La Constancia, además de un recorrido por el Templo de Jesús Nazareno y el Museo de la Cofradía, donde los visitantes podrán acercarse a parte del legado religioso y cultural que ha marcado la historia del municipio.

La experiencia continuará con la visita al Templo de San Pedro Apóstol, la Capilla de San Antonio de Padua y la Ex Hacienda de Juana Guerra, sitios que conservan vestigios del pasado colonial y forman parte del patrimonio de la región.

Más que un traslado entre puntos turísticos, el recorrido ofrecerá una oportunidad para apreciar la identidad de Nombre de Dios a través de sus calles, edificios históricos y espacios emblemáticos, en una jornada diseñada para redescubrir uno de los municipios con mayor tradición en el estado.