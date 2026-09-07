¿Habrá sismos en septiembre? El alarmante mensaje de Niño ‘El Servidor’ para México

Septiembre es un mes que suele despertar inquietud entre los mexicanos debido a los fuertes sismos que han ocurrido durante estas fechas. En medio de ese temor, un mensaje de Jesús López, conocido en redes sociales como Niño “El Servidor”, volvió a circular y desató numerosas preguntas sobre lo que podría ocurrir en el país.

El joven venezolano ganó notoriedad luego de que internautas relacionaran algunos de sus videos con los terremotos registrados en Venezuela y Colombia. En sus publicaciones, asegura transmitir mensajes de carácter religioso y advierte sobre diferentes desastres naturales.

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Ahora, sus palabras han llamado la atención en México, justo cuando se aproximan las conmemoraciones por los terremotos del 19 de septiembre de 1985 y 2017.

¿Qué dijo Niño “El Servidor” sobre México?

La polémica comenzó cuando una seguidora le preguntó directamente si sus advertencias también incluían a México. Jesús López respondió con una breve frase: “Estamos en tiempos de Mateo 24”.

Su contestación hace referencia al capítulo bíblico en el que se mencionan guerras, hambre, enfermedades y terremotos en distintos lugares como parte del llamado “principio de dolores”.

“Es necesario que todo esto acontezca, pero no es el fin. Habrá pestes, hambre y terremotos en varios lugares”, expresó anteriormente el creador de contenido al explicar el sentido de sus mensajes.

También sostuvo que podrían presentarse “muchos desastres naturales” y pidió a sus seguidores mantenerse atentos y acercarse a la oración.

Aunque el joven no proporcionó una fecha, magnitud o posible epicentro para México, la referencia fue suficiente para inquietar a internautas, especialmente por la carga histórica que tiene septiembre para el país.

¿Quién es Niño “El Servidor”?

Jesús López es un joven originario de Venezuela que publica videos bajo el nombre de “El Servidor”. En ellos comparte supuestos mensajes proféticos que, según afirma, recibe por medio de su fe.

Su popularidad aumentó después de que usuarios recuperaran un video publicado en mayo, en el cual hablaba sobre dos terremotos que sacudirían Venezuela. Tras los movimientos registrados posteriormente en ese país, algunos seguidores aseguraron que los había anticipado.

Más tarde, luego del terremoto ocurrido en Colombia, López señaló que los fenómenos eran apenas “una señal de inicio de dolores” y advirtió que otros países de Latinoamérica podrían enfrentar desastres naturales.

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Septiembre, un mes marcado por los sismos

La reacción al mensaje también está relacionada con las tragedias que México vivió el 19 de septiembre de 1985 y 2017, además del fuerte sismo registrado en la misma fecha de 2022.

Sin embargo, las declaraciones de Niño “El Servidor” permanecen dentro del terreno de las creencias religiosas y no representan una alerta emitida por autoridades. Hasta ahora, el joven no ha señalado que un terremoto vaya a ocurrir específicamente durante septiembre ni ha ofrecido datos concretos sobre un posible movimiento en México.