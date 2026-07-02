Niño que predijo los sismos en Venezuela lanza aterradora advertencia para el 2033

Recientemente, se ha hecho viral un vídeo en TikTok, en el que un menor de edad menciona los desastres que ocurrirían a futuro de acuerdo a sus visiones. El motivo de su viralidad se debe a que meses atrás, predijo los terremotos que azotaron Venezuela, lo que ha ocasionado que los usuarios de la plataforma compartieran de forma masiva su nueva visión. ¿Qué es lo que vio esta vez?

Terremotos en Venezuela

Antes de que tomara su relevancia actual, el joven Jesús López “El Servidor” subió una grabación el día 13 de mayo de 2026, material en el que describe los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5, ocurridos el día 24 de junio del mismo año.

La predicción no solo se quedó en los terremotos, también enlistó las ciudades que se verían afectadas por este desastre natural, siendo estas Amazonas, Bolívar, Caracas, Cojedes, Maracaibo, Mérida, Puerto Ordáz, Sucre, Táchira y Valencia.

«Primero llegará la persecución a la iglesia en el pueblo de Venezuela para probar su fidelidad en mí. Luego llegarán dos terremotos que sacudirán al país de forma trágica». Sentenció Jesús López en su vídeo.

Tras la supuesta confirmación de la predicción, se viralizó un nuevo vídeo con noticias desafortunadas para el futuro de la humanidad.

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Profecía 2033

El vídeo viralizado en cuestión fue subido a la plataforma de TikTok el día 30 de mayo del año en curso, material donde el menor posa su mirada en la siguiente década, para ser más específico, antes del año 2033.

Su mensaje comienza con la supuesta visión de Satanás transformado en un “dragón azul chino”, con planes que amenazan con acabar con la vida en la Tierra mediante la llegada de un potencial mal, aunque López mencionó que este plan podría ejecutarse mucho antes de lo esperado si la humanidad no modifica sus actitudes.

Es por esto que realiza alza la voz para cambiar el rumbo, llamando desde el más pequeño hasta el más longevo para prepararse y evitar el cumplimiento de su visión en forma de un planeta “vacío y desordenado”.

«Tienen un plan en contra de la tierra, por eso Dios llama desde el más pequeño hasta el más viejo para interceder antes de que sea demasiado tarde.»

Aunado a esto, anunció la llegada de un nuevo desastre natural que impactará a los Estados Unidos: un tsunami de proporciones gigantescas, con una altura de 32 metros y 8.8 metros de largo en San Francisco, California; siendo comparable con el tsunami del largometraje “Lo imposible”.