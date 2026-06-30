¡Hizo estallar las redes! Venezolana exige que no le manden tortillas a los damnificados

Durante las campañas de apoyo a damificados por los terremotos ocurridos en Venezuela, un vídeo sacudió al internet por las palabras de su protagonista: una mujer venezolana en un centro de acopio. En este material, la joven solicitó que no enviaran tortillas para las víctimas del desastre natural, pero, ¿por qué dijo esto?

Emergencia en Venezuela

El pasado miércoles 24 de junio de 2026, Venezuela se vio asediada por dos terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 en la escala de Richter, dejando como saldo de víctimas mortales mil 943 y 10 mil 571 personas heridas en las ciudades de La Guaira, Caracas y Carabobo y más de 58 mil edificaciones dañadas en su totalidad.

De acuerdo con el Comité Internacional de Rescate, aún quedan más de 50 mil personas desaparecidas bajo los escombros.

Además, la institución destacó que muchas familias se quedaron sin acceso a servicios básicos como agua potable, electricidad o medicina, por las condiciones de los refugios provisionales .

Tras esta catástrofe, múltiples países acudieron al auxilio de esta nación, enviando ayuda humanitaria mediante brigadas de rescate, donaciones en forma de víveres como agua embotellada, medicamentos, productos de higiene personal y alimentos.

Es entre estos alimentos que llegaron varios paquetes de tortillas, leche y queso, los cuales alarmaron a un centro de ayuda.

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Petición polémica

En un centro de acopio en Venezuela, una mujer grabó un vídeo en el que solicita a los usuarios de internet abstenerse de enviar tortillas o alimentos frescos para las víctimas de los terremotos.

En esta misma grabación resaltó que las tortillas, productos lácteos como la leche y el queso no eran apropiados para este tipo de situaciones, ya que, al no contar con electricidad para su refrigeración, estos podrían quedar en mal estado rápidamente o podrían dañarse en su traslado .

«Señores, por favor, no traigan tortilla, no traigan queso cottage. Esto necesita frío, esto se va a dañar, ya esto no sirve. ¡Por favor, no me traigan esta leche!… Al meter esto con todo el peso, esto se va a romper.»

Esta petición desató una ola de comentarios en redes sociales: por un lado, muchos internautas destacaron que la intención del vídeo no era la de demeritar la ayuda enviada, sino la de orientar a los usuarios sobre el tipo de víveres adecuados para su traslado y su conservación prolongada .