Muere la esposa de un futbolista tras salvar la vida de su bebé durante el terremoto en Venezuela

La tragedia provocada por los devastadores terremotos que sacudieron Venezuela continúa dejando historias que conmueven al mundo. Entre ellas se encuentra la de la esposa de Héctor Bello, futbolista profesional que ha militado con Bolivar SC, Marítimo y muchos otros en la Liga FUTVE 2, quien perdió la vida luego de poner a salvo a su bebé durante el colapso de un edificio provocado por el movimiento telúrico .

Mientras los equipos de rescate continúan removiendo escombros y buscando sobrevivientes, este episodio se ha convertido en uno de los símbolos más dolorosos de la emergencia que vive el país sudamericano.

Un acto de amor en medio del desastre

De acuerdo con la información difundida por diversos medios, la mujer reaccionó instantes después de que comenzaron los fuertes sismos y priorizó la seguridad de su bebé cuando el inmueble donde se encontraban comenzó a colapsar.

Gracias a esa decisión, el menor logró sobrevivir, mientras que ella quedó atrapada entre los escombros y posteriormente perdió la vida a consecuencia de las lesiones sufridas.

La noticia fue confirmada después de las labores de búsqueda realizadas por los cuerpos de emergencia, que desde el primer momento han trabajado contrarreloj para localizar personas con vida en las zonas más afectadas por los terremotos.

El emotivo mensaje del futbolista

Tras conocerse el fallecimiento de su esposa, el futbolista compartió un desgarrador mensaje de despedida a través de sus redes sociales, donde expresó el profundo dolor que enfrenta por la pérdida.

En la publicación recordó a su pareja como el amor de su vida y agradeció el último acto de valentía que permitió que su hija sobreviviera a la tragedia.

"Me dejaste solito con nuestra hija", escribió el jugador, una frase que rápidamente fue replicada por miles de usuarios, quienes inundaron las plataformas digitales con mensajes de apoyo y condolencias para la familia.

Venezuela continúa enfrentando la emergencia

Los terremotos registrados en Venezuela dejaron severos daños en viviendas, edificios e infraestructura pública, además de cientos de víctimas entre fallecidos, heridos y desaparecidos.

Las autoridades mantienen las labores de rescate en distintas ciudades mientras continúan registrándose réplicas, situación que ha complicado el trabajo de los cuerpos de emergencia y ha obligado a miles de personas a permanecer fuera de sus hogares por temor a nuevos derrumbes.