Terremoto en Venezuela: Imágenes fuertes del devastador sismo de 7.1 grados

Un trágico desastre natural ha arrasado con la nación venezolana recientemente, sumergiendo a los ciudadanos en el pánico e incertidumbre del porvenir frente a las circunstancias. Aquí te compartimos imágenes del impactante suceso en compañía del contexto correspondiente.

¿Qué ocurrió?

En el transcurso de la tarde del día miércoles 24 de junio del año en curso, un terremoto de 7.1 grados de magnitud sacudió la zona costera ubicada al norte de Venezuela, contando con una profundidad de 20 kilómetros y un epicentro en las cercanías de la ciudad de San Felipe en el estado de Yaracuy , a 280 km de distancia al oeste de Caracas.

Voluntarios realizando labores de remoción de escombros en Caracas, Venezuela.

No obstante, en lugar de sufrir una serie de réplicas, se experimentó un nuevo movimiento tectónico, ocurrido a una distancia de 45 km al este del primero, con una magnitud de 7.5 km y una profundidad de 10 km tras haber transcurrido tan solo 40 segundos de diferencia, produciendo lo que se conoce como 'doblete sísmico'.

Foto de una vivienda afectada por ambos terremotos.

La capital sufrió el desplome de un edificio de 14 pisos; el aeropuerto de Maiquetía resultó con daños estructurales severos, lo que provocó que se cancelarán los vuelos programados; además, zonas como Los Palos Grandes y Altamira reportaron viviendas y domicilios desplomados, presentando una situación alarmante. El sismo fue de tal extensión, que se pudo percibir desde la frontera con Colombia en regiones como Bucaramanga e incluso Bogotá, de acuerdo con reportes de la región.

Inmueble derrumbado como producto de la actividad sísmica.

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¿Cuál es el total de afectados?

De acuerdo con los datos expresados por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, hasta el momento se cuenta con una cifra estimada de 971 lesionados, 164 defunciones y aproximadamente 20 mil desaparecidos entre los escombros , además de haber confirmado un total de 30 réplicas adicionales luego de los dos siniestros principales.

Imagen de personas atrapadas entre los escombros en el municipio Catia La Mar.

Aunado a esto, el Servicio Meteorológico de Estados Unidos (USGS) realizó una estimación en base a algoritmos, con los cuales calcularon una probabilidad del 42 por ciento de que las cifras se sitúen entre 10 mil a 100 mil fallecidos, un 33% de mil a 10 mil y un 17% de que las muertes superen las 100 mil como consecuencia de la actividad sísmica.

Máquina excavadora realizando labores de remoción de escombros para la búsqueda de sobrevivientes.

El último sismo de proporciones equiparables sucedió en el año 2018, con una magnitud de 7.3 grados en el estado de Sucre, el cual llegó a afectar a un total de 10 países cercanos a la región, incluyendo el territorio de ultramar francés Guyana Francesa y Brasil.