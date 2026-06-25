Terremotos sacuden Japón, California y Venezuela; ¿qué es el Círculo de Fuego y por qué está temblando?

En cuestión de horas, distintos puntos del planeta registraron sismos de consideración que llamaron la atención internacional: Japón, California, Venezuela, Filipinas y Nueva Guinea fueron algunos de los sitios donde la tierra se movió con fuerza, lo que reactivó una pregunta común cada vez que ocurren varios temblores seguidos: ¿están conectados entre sí?

De acuerdo con los primeros reportes del Servicio Geológico de Estados Unidos, uno de los movimientos más fuertes se registró en Venezuela, donde un sismo de magnitud 7.5 sacudió la zona cercana a Morón, en el estado Carabobo. Antes de este evento, también se reportó otro movimiento de magnitud 7.2, por lo que medios internacionales lo describieron como una secuencia sísmica de gran intensidad.

En Japón, otro terremoto de magnitud 6.9 se registró frente a la costa noreste de Honshu, cerca de la prefectura de Iwate. La Agencia Meteorológica de Japón reportó una fuerte sacudida en la escala sísmica japonesa, principalmente en Aomori, aunque no se emitió alerta de tsunami.

También te puede interesar: Sismo de magnitud 7.1 colapsa edificios en Venezuela | VIDEOS

En California, Estados Unidos, también se reportó un sismo de magnitud 5.6 al norte de Redwood Valley, en el condado de Mendocino. El movimiento fue seguido por varias réplicas y fue percibido en distintas zonas del norte del estado.

A estos eventos se sumaron otros movimientos recientes en la región del Pacífico: en Filipinas se registró un sismo de magnitud 4.9, mientras que en Papúa Nueva Guinea se reportó otro de magnitud 5.1, ambos dentro de una de las zonas sísmicas más activas del planeta.

¿Por qué está temblando en varios países?

Aunque la coincidencia de varios terremotos en poco tiempo puede generar alarma, los especialistas advierten que no necesariamente significa que exista una sola causa o una conexión directa entre todos los movimientos.

La explicación está en la dinámica natural de las placas tectónicas. La corteza terrestre no es una sola pieza sólida, sino que está dividida en grandes bloques que se mueven lentamente. Cuando estas placas chocan, se separan o se deslizan una junto a otra, se acumula energía en las fallas geológicas. Cuando esa energía se libera, ocurre un terremoto.

En otras palabras, la Tierra siempre está en movimiento, pero algunos sismos son más fuertes, superficiales o cercanos a zonas pobladas, por lo que generan mayor impacto.

¿Qué es el Círculo de Fuego?

El Círculo de Fuego del Pacífico es una extensa zona sísmica y volcánica que rodea gran parte del océano Pacífico. Incluye regiones como Japón, Indonesia, Filipinas, Nueva Zelanda, Alaska, la costa oeste de Estados Unidos, México, Centroamérica, Chile y otras zonas del continente americano.

Su nombre se debe a la gran cantidad de volcanes activos y fallas tectónicas que se encuentran en esa franja. También es considerada una de las zonas más activas del planeta, ya que ahí ocurre una gran parte de los terremotos más importantes del mundo.

Japón, California, Filipinas y Nueva Guinea forman parte de este sistema tectónico del Pacífico, por eso son regiones donde los sismos son frecuentes. En el caso de Venezuela, aunque no pertenece al Círculo de Fuego en sentido estricto, también se ubica en una zona de interacción tectónica, especialmente por el contacto entre la placa del Caribe y la placa Sudamericana.

También te puede interesar: Sismo de 6.9 sacude costas de Japón; Gobierno activa oficina de crisis

Magnitud no es lo mismo que intensidad

Uno de los puntos importantes para entender estos fenómenos es distinguir entre magnitud e intensidad.

La magnitud mide la energía liberada por el sismo. Por ejemplo, un terremoto de magnitud 7.5 libera mucha más energía que uno de magnitud 5.6.

La intensidad, en cambio, describe qué tan fuerte se sintió en la superficie y qué daños pudo causar. Por eso un sismo puede tener una magnitud alta, pero sentirse menos destructivo si ocurre a gran profundidad o lejos de zonas pobladas. En cambio, un movimiento de menor magnitud puede causar daños importantes si es superficial y ocurre cerca de ciudades.

¿Un terremoto puede provocar otro?

Los grandes terremotos sí pueden generar réplicas en la zona donde ocurrieron. También, en algunos casos, las ondas sísmicas pueden alterar temporalmente otras fallas que ya estaban bajo tensión. Sin embargo, eso no significa que cada sismo fuerte active automáticamente terremotos en otras partes del mundo.

Por eso, aunque los movimientos de Japón, California, Venezuela, Filipinas y Nueva Guinea ocurrieron en un periodo cercano, no se puede afirmar que todos formen parte de un mismo evento global.

Lo que sí muestran estos casos es que varias regiones del planeta se encuentran sobre límites de placas activas y, por lo tanto, son propensas a registrar sismos de manera recurrente.

También te puede interesar: El sismo que tiró al Ángel: la historia que volvió tras el temblor del viernes 2 de enero

¿Debe preocupar a México?

México también forma parte de una zona sísmicamente activa, especialmente por la interacción de las placas de Cocos, Norteamérica, Rivera, Caribe y Pacífico. Estados como Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Michoacán, Colima y Jalisco suelen registrar actividad frecuente.

Sin embargo, que tiemble en Japón, California, Venezuela, Filipinas o Nueva Guinea no significa que necesariamente vaya a temblar en México. Los sismos no se pueden predecir con fecha, hora ni magnitud exacta.

Lo recomendable es mantener medidas de prevención: tener una mochila de emergencia, ubicar zonas seguras en casa y trabajo, revisar instalaciones de gas y electricidad, y atender solo información de fuentes oficiales.

La reciente serie de terremotos volvió a poner sobre la mesa la importancia de entender cómo funciona el planeta. La Tierra se mueve todos los días; la diferencia es que, cuando lo hace con fuerza y cerca de zonas pobladas, el impacto puede ser devastador.