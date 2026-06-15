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CHRISTIAN NODAL

En pleno concierto, Christian Nodal besa a una fan adulta mayor y desata ola de críticas | VIDEO

Famoso cantante besa a una adulta mayor en el concierto “Pal’ Cora Tour”.

(Canva, redes sociales, archivo)

(Canva, redes sociales, archivo)

CHRISTIAN H. OLIVAS.
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Todo transcurría de forma normal; el cantante sonorense se preparaba para dar un concierto en la Arena Monterrey después de múltiples polémicas en su gira “Pal’ Cora Tour”, pero al momento de bajar a saludar al público, un evento vergonzoso se llevó a cabo, el cual desató una ola de críticas en el internet. ¿Qué sucedió? ¡Vamos a averiguarlo!

Beso accidental

Todo esto ocurrió no antes del concierto, sino durante su usual intercambio con fans y asistentes del evento, cuando bajó al escenario a saludar, tomarse fotos con el público y convivir con ellos, siendo ya una tradición para la figura sonorense.

Entre todos ellos, se encontraba una señora mayor de edad, a la cual Nodal se acercó para darle un beso en la mejilla como saludo amistoso; sin embargo, ella giró la cabeza a la vez que el cantante se acercaba, provocando un beso accidental.

Christian Nodal reaccionó de inmediato con una carcajada por la inesperada interacción, mientras que la señora se mostró nerviosa; claramente tomada por sorpresa al no haber planeado dicho beso.

El resto de la fanaticada y espectadores también respondió con gritos, risas y exclamaciones de emoción ante tal inocente accidente.


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Reacción de redes sociales


Este hecho fue grabado por la usuaria de TikTok @ches.yrem, para luego ser subido a dicha plataforma, donde se esparció y ganó popularidad rápidamente.


El incidente se vivió de una forma relajada durante el concierto, acompañado de risas y gritos, pero en internet surgieron variedad de comentarios a raíz de este, como es costumbre en cualquier suceso viral.


Entre esta ola de comentarios, se encontraban mensajes de carácter humorístico, críticas, memes e incluso guiños directos a Ángela Aguilar, siendo estos los más destacados:


«El mata viejitas».


«Ángela habrá sentido el terror.»


«La pelona se va a estar retorciendo del coraje jajajajaa».


«Este wey agarra parejo, a lo que se mueva!».


 «Aguas con la abuela de la Ángela».  «Nodal no perdona nada». 


 «Mamá Coco: yo gané». 




               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: TikTok Monterrey Concierto Christian Nodal Beso Ángela Aguilar Nodal, concierto,, gritos,, críticas

               

                
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